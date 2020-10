Der Kinderkanal ARD/ZDF

Reisen, Freundschaften, erste Liebe: Ein Leben in einer Zirkusfamilie

KiKA zeigt Spielfilm "CIRCUS NOËL" (MDR) am 16. Oktober

Die Magie und Romantik einer Zirkusshow, aber auch die Arbeit dahinter, können Kinder bei "CIRCUS NOËL" (MDR) erleben. Die zwölfjährige Karo versucht mit ihren neugewonnenen Freunden Victor und Tonie und ihrem Familienzirkus am wichtigen Zirkusfestival Cultura Nova teilzunehmen. Ob es gelingen wird, zeigt KiKA im Familienfilm am 16. Oktober um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD.

Karo läuft von zu Hause weg, da sich ihre streitenden Eltern scheiden lassen wollen. Sie versteckt sich heimlich in einem Zirkuswagen und reist unbemerkt bei der Zirkusfamilie von Victor und Tonie im CIRCUS NOËL mit. Sie findet dort neue Freunde und es ist fast wie eine neue Familie. Als sie erfährt, dass der Zirkus ganz unerwartet am Zirkusfestival Cultura Nova teilnehmen kann, will sie unbedingt dabei sein. Die beste Nummer mit den Horse Boys droht aber zu platzen, weil der Hauptakteur Iwan, Victors Vater, nicht mehr aufs Pferd steigen will und Tonie die Nummer ohne Partner nicht schafft. Karo, Victor und Tonie müssen alles tun, um die Teilnahme am Festival zu sichern. Die Freunde stehen unter Druck: Werden sie es gemeinsam schaffen, die Herausforderung zu meistern?

"CIRCUS NOËL" (MDR) ist eine Produktion von Incredible Film und Phanta Basta! und wurde unter anderen vom Netherlands Film Fund, dem Netherlands Film Production Incentive, dem CoBO Fund, der Provinz Limburg, der Gemeinde Heerlen, Heerlen Mijn Stad, dem Cultura Nova und dem Abraham Tuschinski Fond gefördert. Verantwortliche Redakteurin beim MDR ist Beate Biermann.

KiKA zeigt "CIRCUS NOËL" am 16. Oktober um 19:30 Uhr in LOLLYWOOD. Anschließend steht der Familienfilm auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit.

Weitere Informationen und Fotos sowie eine Vorschau finden Sie in unserer Presselounge unter kika-presse.de.

