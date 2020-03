Nachhaltiger Hörgenuss im Trend / Baur Akustik GmbH gegründet: Ressourcenschonende Akustiklösungen mit großem Potential

WOOPIES

Das Traditionsunternehmen Baur Vliesstoffe stellt seine Akustiksparte neu auf, um der steigenden Nachfrage nach Lösungen aus ökologisch vorteilhaften Materialien in Design-Qualität gerecht werden zu können und damit die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern.

Mit der Gründung der Baur Akustik GmbH werden die Akustikprodukte, die aus Schafschurwolle gefertigt und unter dem Namen WOOPIES bekannt sind, auf eigene Beine gestellt. Das Mutterunternehmen mit über 100-jährigem Know-how in der Wollproduktion, stellt damit die Weichen neu für weitere Produktentwicklungen und steigende Kapazitäten im Raumakustikbereich. Eine neue Produktionsstätte wird ab diesem Sommer in Betrieb genommen.

Die Akustikpaneele aus Schafschurwolle von Baur sind seit vier Jahren auf dem Markt und haben besonders in den letzten zwei Jahren eine rasante wirtschaftliche Entwicklung hingelegt, die diesen Schritt nun notwendig macht. Der Erfolg der WOOPIES liegt an ihrer nachweisbaren Funktionalität über ein breites Frequenzspektrum und an der klaren Formensprache der Produkte. Aber vor allen Dingen überzeugen sie durch ihre Materialität und den überprüfbaren Vorteilen gegenüber herkömmlicher Produkte. Denn Schafschurwolle absorbiert nicht nur Schall und reduziert den Nachhall im Raum. Wolle baut ganz natürlich Schadstoffe ab, neutralisiert Gerüche, ist anti-allergen und reguliert die wechselhafte Luftfeuchtigkeit im Raum.

Ein weiterer Vorteil von Schafschurwolle ist, dass es sich dabei um einen nachwachsenden und damit ressourcenschonenden Rohstoff handelt. Unter der Initiative swisswool kauft das Unternehmen sie den Schafbauern direkt an über 20 Sammelstellen in der Schweiz zu fairen Preisen ab. Im fränkischen Dinkelsbühl erfolgt die Verarbeitung unter der "Zero Waste"-Philosophie. Jeder Abfall, der bei der Fertigung entsteht, wird in die Produktion zurückgeführt.

"Zukunftsfähig bleiben bedeutet für uns, unser Know-how mit Bedacht einzusetzen für qualitativ hochwertige, umweltschonende Produkte, die das Leben und Arbeiten langfristig verbessern. Unsere Schafschurwolle verfolgen wir ganz transparent bis zum Ursprung zurück und wir denken von Anfang an in geschlossenen Produktkreisläufen um Abfall zu vermeiden. Diese Denk- und Arbeitsweise ist für uns schon lange gelebte Realität und wir freuen uns, dass unsere Kunden das wertschätzen.", kommentiert Geschäftsführer und Inhaber Friedrich Baur die Gründung der Baur Akustik GmbH.

