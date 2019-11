Rheinische Post

Rheinische Post: Laschet: "Kanzlerkandidat können viele werden"

Düsseldorf (ots)

Für die nächste Kanzlerkandidatur der CDU gibt es nach den Worten des stellvertretenden Parteichefs, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, eine ganze Reihe möglicher Bewerber. "Kanzlerkandidat können viele werden", sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Dass der Name Laschet dabei auch genannt werde, lese er in der Zeitung. Derzeit stehe die Frage nicht an. "Die Vorsitzende hat den Weg aufgezeigt und den werden wir gehen. Die Frage werden wir Ende 2020 entschieden." CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hätte seiner Ansicht nach auch ohne Vertrauensfrage den Rückhalt des Parteitags in Leipzig bekommen. "Sie hat sich so entschieden. Aber das Vertrauen des Parteitags in sie war auch vorher da", sagte Laschet. "Wir alle wollen den Erfolg der Parteivorsitzenden und der Union." Der Auftritt von CSU-Chef Markus Söder beim CDU-Parteitag habe ihm "sehr gut" gefallen. "Er hat wichtige Themen angesprochen, aber man konnte auch lachen. Das gefällt mir immer gut bei ihm. Und für jeden ist jetzt sichtbar: Alle Differenzen zwischen CDU und CSU sind ausgeräumt."

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell