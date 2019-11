XENIX Strategie- und Wirtschaftsberatung GmbH & Co. KG

XENIX® startet ETF-Ratings für 1.200 ETFs

Der unabhängige Ratinganbieter XENIX aus Berlin bietet ab sofort originäre ETF-Ratings für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) an, die auf XETRA an der Deutsche Börse in Frankfurt gelistet sind. Der ETF-Spezialist bewertet die Qualität von ETFs auf Basis von neun Kernbereichen und etwa 250 Einzelkriterien. Aktuell hat XENIX rund 1.200 ETFs systematisch bewertet. Bis zum Jahresende sollen alle auf XETRA notierten ETFs abgedeckt sein. "Wir bewerten die Qualität des ETFs, den zugrundeliegenden Index, den Börsenhandel des ETFs und das erzielte Anlageergebnis. Wir analysieren auch ETF-Newcomer, die in den letzten drei Jahren das ETF-Angebot massiv erweitert haben, so Wieland Thyssen, Sprecher der Geschäftsführung. "XENIX hat seit 2009 eine einzigartige ETF-Datenbank aufgebaut. Auf dieser Basis hat XENIX originäre Ratings für ETFs entwickelt."

Herr Thyssen bemerkt, dass Investoren oft nicht alle maßgeblichen Kriterien für qualitativhochwertige ETFs berücksichtigen: "Unsere aktuelle Studie zu den elf auf XETRA notierten "DAX30"-ETFs verdeutlicht dies. Obwohl die verschiedenen Anbieter ihre ETFs auf den gleichen Index aufbauen, gibt es qualitativ markante Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten. So erhalten nur die beiden ETF-Anbieter Deka und DWS mit ihrer Marke Xtrackers jeweils Top-Rating-Auszeichnungen von XENIX. Die Deka erhält für ihre beiden DAX-ETFs ein XENIX ETF-Rating mit fünf Sternen ("Deka-DAX-UCITS-ETF") und mit vier Sternen ("Deka-DAX-(ausschuettend)-UCITS-ETF"). Die DWS bzw. Xtrackers erhält für ihre beiden DAX-ETFs ("Xtrackers-DAX-UCITS-ETF-1C" und "Xtrackers-DAX-Income-UCITS-ETF-1D") jeweils vier Qualitätssterne von XENIX.

Über XENIX®

XENIX ist ein unabhängiger Ratinganbieter, der sich als ETF-Experte auf folgende Geschäftsfelder konzentriert: (1) ETF-Ratings, (2) ETF-Strategie-Portfolios, (3) Client Reporting für ETF-Portfolios, (4) ETF-Events und (5) Consulting-Lösungen für institutionelle Kunden. XENIX wurde 2009 von Dr. Markus Thomas in Berlin gegründet. Investoren und Vermögensverwalter - aber auch ETF-Anbieter und andere Asset Manager - können die XENIX ETF-Ratings für ihre Portfolios und Geschäftszwecke lizenzieren.

