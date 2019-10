Fachverband Biogas e.V.

Mit Biogas Wärmewende anheizen

Zu Beginn der Heizperiode blickt der Fachverband Biogas e.V. auf den Entwicklungsstand der Wärmewende und sieht großen Nachholbedarf: Der Verband fordert kurzfristige Änderungen an zentralen gesetzlichen Regelungen wie dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), um die Wärmewende mit Biogas stärker anzuheizen und den Anteil Erneuerbarer Wärme weiter auszubauen.

"Die Bundesregierung hat in den letzten Wochen gleich mehrere Chancen verpasst, im Klimaschutzprogramm die Wärmewende wirksam voranzubringen und so die Klimaschutzleistungen, die Biogasanlagen schon jetzt beitragen, auch langfristig zu sichern", resümiert Dr. Claudius da Costa Gomez, Hauptgeschäftsführer des Fachverband Biogas e.V. In Deutschland macht der Wärmesektor den größten Anteil am Endenergieverbrauch aus und ist somit für den Klimaschutz elementar wichtig. Aktuell können über eine Millionen Haushalte mit klimafreundlicher Biogas-Wärme versorgt werden. "Sowohl das Klimaschutzprogramm 2030 als auch der GEG-Entwurf der Bundesregierung hätten klare Anknüpfungspunkte für mehr Biogasnutzung im Wärmesektor liefern können. Diese Chancen hat die Bundesregierung jedoch liegen lassen", kritisiert da Costa Gomez. Zwar misst das Klimaschutzprogramm der Bioenergie eine wichtige Rolle bei der Substituierung fossiler Energieträger und anderen Klimaschutzmaßnahmen zu, unterschätzt dabei aber deutlich das vorhandene Bioenergiepotenzial. Beim GEG wiederum versäumte die Bundesregierung in ihrem Entwurf, effektive Anreize für den Einsatz von Erneuerbaren Energien in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Wärmenetzen zu verankern. Ebenso wird die Wärmerzeugung aus Biomethan im Brennwertkessel blockiert, mit der Klimaschutz bei niedrigen Investitionskosten und hoher Nutzerfreundlichkeit einhergeht.

"Diese Versäumnisse der Bundesregierung bremsen nicht nur die Entwicklung der Wärmewende im Allgemeinen, sondern nehmen unserer Branche eine wichtige wirtschaftliche Perspektive im Wärmesektor", fürchtet der Hauptgeschäftsführer. "Um dennoch den richtigen Pfad einzuschlagen, bieten die geplante EEG-Novelle und die Einführung des GEG große Möglichkeiten, auch die Klimaschutzleistung von Biogasanlagen bei der Wärmeversorgung zu sichern", so da Costa Gomez weiter. In diesem Zuge fordert der Fachverband Biogas die politischen Entscheidungsträger in der Regierung und im Bundestag dazu auf, sich für die Stabilisierung, Optimierung und den Ausbau der Biogasnutzung als wichtigen Erneuerbaren Energieträger bei Strom und Wärme einzusetzen und so ihren signifikanten Beitrag zum Klimaschutz zu sichern.

