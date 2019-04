Management School der Universität Kassel qualifiziert jährlich mehr als 1200 Führungskräfte aus ganz Deutschland in Kassel

UNIKIMS GmbH

An der Management School der Universität Kassel studiert Führungsnachwuchs aus über 700 Unternehmen und Organisationen in einem von neun berufsbegleitenden Masterstudiengängen -

Die UNIKIMS ist die größte Management School einer Universität in Deutschland mit dem breitesten Angebot an Master- und MBA-Studiengängen in den Human-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Ihr Erfolg ist messbar: Allein von 2015 bis 2018 hat sich die Zahl der Studierenden an der UNIKIMS von 500 auf 1200 mehr als verdoppelt. Die UNIKIMS ist eine Tochter der Universität Kassel. Die Universität ist für die Inhalte des Studiums verantwortlich, und die UNIKIMS organisiert dessen Ablauf.

Das Masterstudium im General Management an der UNIKIMS war für René Trinder "absolut klasse". Die Inhalte des Studiums, "konnte ich am nächsten Tag in den Beruf übertragen", sagt der Head of Sales Management Basic Care der B. Braun Melsungen AG. Häufig folgt dem Studienabschluss der nächste Karriereschritt, während Marianne Dittrich, die den Masterstudiengang in Organisationberatung, Coaching und Supervision neben dem Beruf abgeschlossen hat, sagt: "Mit Hilfe der UNIKIMS habe ich meinen Beruf entdeckt." Henning Wortmann wiederum, Maschinenbauingenieur beim Landtechnikhersteller Claas, profitierte an der UNIKIMS vor allem von der Methodik, die er im Masterstudiengang Industrielles Produktionsmanagement erlernte: "Wenn wir Zusammenhänge auseinandergenommen haben etwa im Materialfluss, dann war das super im Alltag anzuwenden. Und die beste Überraschung war für mich, dass alle, die mit mir in Kassel studierten, schon mehrere Jahre im Beruf waren und ihre Erfahrung von dort mitbrachten."

Es sind Studierende wie diese, die die UNIKIMS zu einer führenden Einrichtung für ein berufsbegleitendes, universitäres Masterstudium gemacht haben. Mit anwendungsbezogenen Curricula, konzentrierten Präsenzphasen, Online-Seminaren und einer serviceorientierten Organisation des Studiums ermöglicht die UNIKIMS die persönliche Entwicklung der Studierenden in Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Mit diesem Konzept hat sich die UNIKIMS seit 2005 mit ihren Master- und MBA-Studiengängen zu einem unverzichtbaren Partner in der universitären Weiterbildung für Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen entwickelt.

Einladung zu den Informationsveranstaltungen

Die UNIKIMS lädt alle Interessierten und Entscheider zu den kommenden Informationsveranstaltungen ein. Vorgestellt werden die berufsbegleitenden MBA- und Masterstudiengänge, die im Wintersemester starten:

MBA in General Management - Schloss Schönfeld, 15. Mai 2019, 17.00 Uhr - Anmeldung und weitere Informationen unter www.unikims.de/mbagm

Master in Coaching, Organisationsberatung und Supervision - Universität Kassel, 22. Mai 2019, 14.00 Uhr - Anmeldung und weitere Informationen unter www.unikims.de/cos

Master in Bildungsmanagement - Science Park Kassel, 06. Juni 2019, 16.00 Uhr - Anmeldung und weitere Informationen unter www.unikims.de/bm

Master of Science ÖPNV und Mobilität - Science Park Kassel, 17. Mai 2019, 16.00 Uhr - Anmeldung und weitere Informationen unter www.unikims.de/oepnv

