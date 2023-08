KonTent Champion

Phantastische Lichtimpressionen

Vom 09. bis 24. September Illumination auf dem Westfriedhof in Unna

Bild-Infos

Download

Unna (ots)

Es ist wohl einer von Unnas lauschigsten Plätzen - der Westfriedhof. Vom 09. bis 24. September wird dieser Ort jeden Abend zu einer ganz besonderen Oase mitten in der Innenstadt: Die Stadtlichter kommen und mit ihnen viele Licht-Objekte, Projektionen und leuchtend schöne Illusionen. Alte, knorrige Bäume säumen den Westfriedhof. Sie sind wie geschaffen, um in farbenfrohes Licht getaucht zu werden. Scheinwerfer und Videoprojektionen hauchen ihnen eine neue Lebendigkeit ein. Das gesamte Westfriedhof-Areal neben dem Platz der Kulturen wird zu einer Licht-Galerie mit zahlreichen Exponaten, die man sehen und zum Teil auch hören kann. Die leuchtend-schöne Installation zu dem Klassik-Stück "Für Elise" macht die Musik sichtbar. Passend im Rhythmus und zur Melodie leuchten 14 Pyramiden und acht Würfel nacheinander und miteinander auf. DMX-Technik steuert die Licht-Choreographie. Diese ist nur eine von vielen Licht-Szenarien, die entlang der Wegführung geschaffen wurden. Beim Spaziergang tauchen die Besucher von einer Phantasie-Welt in die nächste ein. Licht und Schatten, optische Täuschungen, mystische Licht-Stimmung, bewegte Video-Projektionen und vor allem die dreidimensionalen Licht-Objekte machen diesen Ort bei den Stadtlichtern so besonders. "Die Besucher des Westfriedhofs sollen für einen Moment Ort und Zeit vergessen", wünscht sich Art Director Wolfgang Flammersfeld. Er hat die komplette Veranstaltung konzipiert. Gebaut sind die gezeigten Objekte mal aus Metall, mal aus Polyethylen, mal aus Stoffbahnen und manchmal aus natürlichen oder zweckentfremdeten Materialien. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie leuchten aus sich heraus oder werden stimmungsvoll beleuchtet. Alles ist "made in Unna" und geht von hieraus in ganz Deutschland und nach Dänemark auf die Reise von einer Veranstaltung zur nächsten. In dieser Saison ist Unna die erste Station auf der Illuminations-Route. Eine Besonderheit gibt es dieses Mal auch: Eines der von Wolfgang Flammersfeld kreierten Lichtobjekte wurde vom weltweit tätigen Designer Axel Ketz "veredelt".

Datum: 09.-24. September 2023, 19 bis 22 Uhr

Eintrittspreise: 4 EUR Kinder / 8 EUR Erwachsene

Veranstaltungsort: Westfriedhof Unna und Platz der Kulturen / Eingang über den Rio Reiser Weg

Tickets gibt es vor Ort an der Kasse zu kaufen

Original-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuell