ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

ROLAND Rechtsschutz setzt Wachstumskurs fort

Erfolgreiches Jahr 2022: Beitragseinnahmen und versicherungstechnisches Ergebnis deutlich gestiegen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Bruttobeitragseinnahmen deutlich auf 536,8 Millionen Euro gesteigert.

Versicherungstechnisches Ergebnis auf 33,8 Millionen Euro erhöht.

Leistungen an Kunden auf 252,9 Millionen Euro gestiegen.

Trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfeldes mit einem außergewöhnlich hohen Anstieg der Inflation und den wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine hat ROLAND Rechtsschutz das Jahr 2022 mit einem sehr starken Ergebnis abgeschlossen. Das geht aus dem Geschäftsbericht hervor, den ROLAND heute veröffentlicht hat. Der Kölner Rechtsschutz-Versicherer konnte seine Bruttobeitragseinnahmen deutlich um 3,1 Prozent steigern. Damit hat das Unternehmen erneut die Stärke seiner Aufstellung unter Beweis gestellt. "Gerade in diesen Zeiten ist das ein tolles Ergebnis - wir sind mit dem vergangenen Jahr sehr zufrieden. Wir stehen auf einem stabilen Fundament, gehören zu den wachstumsstärksten Rechtsschutz-Versicherern, sind hochprofitabel und haben auch in Zukunft viel vor. Mein Dank gilt unseren Kund:innen, Vertriebspartner:innen und unseren Mitarbeitenden", kommentiert der Vorstandsvorsitzende Rainer Brune.

Beitragswachstum im In- und Ausland

Insgesamt lagen die Bruttobeitragseinnahmen im vergangenen Geschäftsjahr bei 536,8 Millionen Euro (Vorjahr 520,8 Millionen Euro). Die positive Beitragsentwicklung ist hauptsächlich auf das inländische Direktgeschäft zurückzuführen: Von den Beiträgen im selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft entfielen 471,0 Millionen Euro (Vorjahr 458,0 Millionen Euro) auf das Inland und 53,8 Millionen Euro (Vorjahr 51,7 Millionen Euro) auf das internationale Geschäft in Österreich, Italien und Norwegen. Das Neugeschäft liegt mit 52,5 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahresniveau von 55,6 Millionen Euro. Auch die Anzahl der Versicherungsverträge im selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft sank leicht von 1.829.673 Stück zum Ende des Jahres 2021 auf 1.822.989 Stück Ende 2022.

Leistungen an Kund:innen erneut gestiegen

Die Zahl der gemeldeten Leistungsfälle im selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft hat sich im Jahr 2022 auf 393.138 Stück (Vorjahr 391.243 Stück) erhöht. Insgesamt 252,9 Millionen Euro hat ROLAND Rechtsschutz für die Rechtskosten der Kund:innen übernommen (Vorjahr 242,0 Millionen Euro).

Versicherungstechnisches Ergebnis steigt deutlich

Die Bruttoaufwendungen für den Versicherungsbetrieb stiegen leicht um 0,1 Prozent auf 164,8 Millionen Euro (Vorjahr 164,6 Millionen Euro). Die Verwaltungskosten (ohne Bestandsabschreibungen) sanken hingegen infolge des strikten Kostenmanagements auf 45,3 Millionen Euro (Vorjahr 46,8 Millionen Euro). Aufgrund des moderaten Schadenverlaufs und der günstigen Kostenentwicklung erhöhte sich das versicherungstechnische Ergebnis im Geschäftsjahr deutlich gegenüber dem Vorjahr auf 33,8 Millionen Euro (Vorjahr 23,6 Millionen Euro). Unter Berücksichtigung des Kapitalanlageergebnisses und des Steueraufwands erzielte ROLAND Rechtsschutz einen Jahresüberschuss von 20,1 Millionen Euro (Vorjahr 17,5 Millionen Euro).

Ausblick

ROLAND Rechtsschutz hat sich auch für die kommenden Jahre ambitionierte Ziele gesetzt und verfolgt konsequent weiter die Unternehmensstrategie "#konfliktlöser26". Im Jahr 2026 will ROLAND der "führende Lösungsanbieter im Rechtsmarkt" sein. Rainer Brune: "Wir wollen mit intelligenten Konfliktlösungsangeboten unseren Kund:innen ein besseres Miteinander in allen Lebensbereichen ermöglichen."

Den vollständigen Geschäftsbericht von ROLAND Rechtsschutz finden Sie im Presse-Bereich unter: https://www.roland-rechtsschutz.de/unternehmen/presse/.

Über ROLAND Rechtsschutz

Die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist ein Premium-Anbieter für Rechtsschutz mit über 60 Jahren Erfahrung. Die Gesellschaft zählt mit Bruttobeitragseinnahmen in Höhe von 536,8 Millionen Euro im Jahr 2022 zu den wachstumsstärksten Anbietern der Branche. Mit einem Marktanteil von mehr als zehn Prozent gehört ROLAND zu den führenden deutschen Rechtsschutz-Versicherern. Zu dem Leistungsangebot des Rechtsschutz-Spezialisten zählen flexible Lösungen sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. Dank der modularen Produktstruktur können Kunden ihren Versicherungsschutz nach Bedarf zusammenstellen.

Mit nur einem Anruf bei ROLAND (0221 8277-500) erhalten Kunden die beste Lösung für jedes rechtliche Problem. ROLAND klärt im ersten Schritt den Versicherungsschutz und bietet unmittelbar die Möglichkeit, die individuelle Rechtslage von einem unabhängigen Rechtsanwalt einschätzen zu lassen. Außerdem stehen den Versicherten von der telefonischen Rechtsberatung über die außergerichtliche Streitbeilegung bis hin zur Empfehlung eines versierten (Fach-)Anwalts alle Wege zu ihrem Recht offen. Führt die erste Wahl nicht zum Erfolg, können Kunden jederzeit einen anderen Service in Anspruch nehmen.

Kurzprofil der ROLAND-Gruppe, Köln

Die Gesellschaften der ROLAND-Gruppe gehören zu den führenden Anbietern von Rechtsschutz-, Schutzbrief- und Assistance-Leistungen. Die Gruppe hat 1.396 Mitarbeitende und Bruttobeitragseinnahmen von 548,5 Millionen Euro sowie Umsatzerlöse von 56,5 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2021).

Geschäftsbereiche:

ROLAND Rechtsschutz: 1957 gegründet; gehört heute zur Spitzengruppe deutscher Anbieter; in mehreren europäischen Ländern erfolgreich; Rechtsschutz-Lösungen für Privat-, Unternehmens- und Industriekunden

ROLAND Schutzbrief: führender deutscher Schutzbrief-Anbieter; innovative Schutzbrief-Konzepte für Versicherungen, Industrie und Handel

ROLAND Assistance: B2B-Dienstleistungskonzepte in den Geschäftsfeldern Mobilitätsdienstleistungen, Schadenmanagement und Kunden-Service

Jurpartner Services: Anbieter von Schadenregulierungsleistungen und Online-Rechtsberatung für Rechtsschutz

Original-Content von: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, übermittelt durch news aktuell