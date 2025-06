ValueLabs

ValueLabs gibt Pläne bekannt, zum Enterprise Operating System des agentenbasierten Zeitalters zu werden

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire)

ValueLabs, ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und KI-Lösungen, gab heute seine Pläne bekannt, auf das Enterprise Operating System (Enterprise OS) der agentenbasierten Ära umzusteigen, das auf seiner proprietären AiDE®-Plattform basiert.

AiDE® wurde ursprünglich entwickelt, um die Softwarebereitstellung zu beschleunigen, und hat sich zu der intelligenten Schicht entwickelt, die nun die gesamte Arbeitsweise von ValueLabs unterstützt. Von der Produktentwicklung und dem Vertrieb bis hin zur Personalbeschaffung und dem Kundenbetrieb werden alle Kernfunktionen des Unternehmens durch modulare, autonome und kontextbewusste Agenten, die als AiDE-Anwendungen bereitgestellt werden, neu gestaltet.

„Wir setzen AiDE® nicht nur ein. Wir verwandeln uns in AiDE®," sagte Arjun Rao, Gründer und Vorstandsvorsitzender von ValueLabs. „Bei diesem Wandel geht es nicht um Tools. Es geht um eine Neugestaltung der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir lernen und wie wir Ergebnisse erzielen. Wir glauben auch, dass andere Unternehmen dieses Modell auf ihrem Weg zu einer KI-Native übernehmen können."

Die interne Umgestaltung von ValueLabs umfasst den Einsatz von AiDE® in den folgenden Bereichen:

Lebenszyklus der Produktentwicklung mit Agenten für Produktmanagement, Design, Architektur, Programmierung, Tests, RCA, Bereitstellung und SRE

mit Agenten für Produktmanagement, Design, Architektur, Programmierung, Tests, RCA, Bereitstellung und SRE Kundenbetreuung , einschließlich Onboarding, BenAdmin, Schadenmanagement, IT-Dienstleistungen und Kundensupport

, einschließlich Onboarding, BenAdmin, Schadenmanagement, IT-Dienstleistungen und Kundensupport Vertrieb über Sage , eine Suite von AiDE®-basierten Agenten für Lead-Generierung, Angebotserstellung und Nachverfolgungs-Workflows, integriert in den AiDE Marketplace

über , eine Suite von AiDE®-basierten Agenten für Lead-Generierung, Angebotserstellung und Nachverfolgungs-Workflows, integriert in den AiDE Marketplace Rekrutierung, umgestaltet als KI-gestützte Pipeline, die Screening, Terminplanung und Onboarding mit minimalem menschlichem Eingreifen erledigt

Ein wichtiger nächster Schritt in dieser Transformation wird Pipe sein, die interne Plattform für Unternehmenskollaboration und -orchestrierung von ValueLabs. Sobald es in Betrieb ist, wird Pipe in Verbindung mit AiDE® als Kontrollsystem für das Unternehmen dienen. Gemeinsam werden sie Echtzeit-, Dialog- und adaptive Schnittstellen ermöglichen, um Aktionen auszulösen, Teams zu verbinden und Abläufe zu automatisieren. Ob es um die Lösung eines Kundenproblems, die Erstellung eines Angebots oder die Verwaltung eines internen Prozesses geht, AiDE® und Pipe sollen das intelligente Rückgrat des Unternehmens werden.

„Wir automatisieren nicht einfach. Wir sind auf dem Weg zur Autonomie", sagt Sam Alva, Geschäftsführer von ValueLabs. „AiDE-Anwendungen orchestrieren die Arbeit in verschiedenen Teams. Unsere Systeme erledigen die Routine und eskalieren nur das, was ein menschliches Urteil erfordert. So können sich unsere Mitarbeiter auf Kreativität und Strategie konzentrieren."

Die Roadmap von ValueLabs umfasst Folgendes:

Einführung des AiDE Marketplace als auffindbare Schicht von agentenbasierten Anwendungen für Kerngeschäftsfunktionen

als auffindbare Schicht von agentenbasierten Anwendungen für Kerngeschäftsfunktionen Verwendung von Sage zur Demonstration einer durchgängigen, KI-nativen Markteinführung

zur Demonstration einer durchgängigen, KI-nativen Markteinführung Aktivierung von Pipe und AiDE® zusammen, um zu zeigen, wie intelligente Unternehmen arbeiten werden

Diese Umstellung führt ValueLabs zu einem Betriebsmodell, das verteilte Entscheidungsfindung, agentenbasierte Steuerung und intelligente systembasierte Eskalation umfasst. Das Unternehmen geht davon aus, dass dadurch nicht nur die internen Arbeitsabläufe optimiert werden, sondern auch die Kunden eine Blaupause für den Aufbau eigener KI-nativer Abläufe erhalten.

Information zu ValueLabs

ValueLabs und AiDE®: Enterprise OS of the Agentic Era From Engineering to Everything - benutzerdefinierte Agenten, die AI-native Unternehmen antreiben. ValueLabs wurde 1997 gegründet und ist ein globales Unternehmen für agenturgestützte KI-Dienstleistungen, das Unternehmen dabei hilft, sich als KI-native Organisationen neu zu erfinden. Das Herzstück dieser Transformation ist AiDE®, die proprietäre Plattform von ValueLabs und das Enterprise Operating System für das agentenbasierte Zeitalter. AiDE® integriert maßgeschneiderte autonome KI-Agenten nahtlos in Softwareentwicklung, Geschäftsabläufe, Analysen und strategische Workflows. Mit über 7.000 Fachleuten, die mehr als 300 Unternehmenskunden weltweit betreuen, nutzt ValueLabs AiDE® und innovative Service-as-Software-Bereitstellungsmodelle, um Produktivität, Agilität und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erschließen.

