ValueLabs

ValueLabs kündigt strategische Neuausrichtung an - Exklusivangebot für ergebnisorientierte Einsätze weltweit

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire)

Abkehr von Zeit- und Materialverträgen für alle Neukunden und Umstellung auf ergebnisorientierte, KI-gestützte Liefermodelle.

ValueLabs, ein weltweit führender Anbieter von agentenbasierten KI-Dienstleistungen, gab heute eine strategische Neuausrichtung bekannt, die eine vollständige Abkehr von herkömmlichen Zeit- und Materialverträgen (T&M) für neue Kunden in allen wichtigen Märkten vorsieht. Dieser Meilenstein unterstreicht den Einsatz von ValueLabs für Ergebnisse, Innovation und seine transformative Enterprise OS-Plattform AiDE®.

Ab sofort werden alle neuen Einsätze mit ValueLabs ergebnisorientierte Bereitstellungsmodelle nutzen, darunter Managed Services (MSP), Festpreisprojekte, produktivitätsabhängige Preise und Vereinbarungen zur Wertbeteiligung. Durch diese strategische Neuausrichtung werden die Anreize von ValueLabs mit denen der Kunden in Einklang gebracht, um messbare Auswirkungen auf das Geschäft, vorhersehbare Ergebnisse und eine schnellere Wertrealisierung zu gewährleisten.

Die Entscheidung folgt auf die schnelle Akzeptanz und den weitreichenden Erfolg von AiDE®, der proprietären Agentic-AI-Plattform von ValueLabs. AiDE fungiert als Enterprise Operating System, das autonome KI-Agenten in die Kernarbeitsabläufe von Unternehmen in den Bereichen Software-Engineering, Geschäftsabläufe, Analytik und strategische Arbeitsabläufe einbettet und Kunden in KI-native Unternehmen verwandelt.

Arjun Rao, Gründer und Vorsitzender von ValueLabs, sagte zu dieser strategische Neuausrichtung: „Die Ära der Stundenabrechnung liegt hinter uns. Unsere Kunden wollen nicht nur, dass ihre Arbeit erledigt wird – sie wollen messbare Ergebnisse, schnellere Innovationen und wichtige Geschäftsergebnisse. Mit AiDE haben wir das Vertrauen, die Fähigkeiten und die Glaubwürdigkeit, genau das zu liefern. Dieser Umbruch ist nicht nur operativ, sondern definiert neu, wie Technologiepartner im Zeitalter der Agententätigkeit einen echten Mehrwert schaffen."

Sam Alva, Geschäftsführer von ValueLabs, bekräftigte die strategische Vision: „Wir haben bereits bewiesen, dass die AiDE-gesteuerte Bereitstellung die Ergebnisse erheblich beschleunigt und die Produktivität verbessert. Wir sind dabei, unsere Geschäftsmodelle auf diese Realität auszurichten. Ergebnisorientierte Einsätze gewährleisten, dass unser Erfolg direkt mit den Ergebnissen unserer Kundschaft verbunden ist. Es ist ein Win-Win-Ansatz, der von unserem plattformbasierten Service-as-Software-Modell angetrieben wird, bei dem AiDE alles, überall und auf einmal transformiert."

Mit dieser Ankündigung positioniert sich ValueLabs an der Spitze eines grundlegenden Branchenumbruchs – weg von der traditionellen Dienstleistungserbringung hin zu innovativen, ergebnisorientierten Partnerschaften. Kunden aus verschiedenen Branchen wie Handel, Gesundheitswesen, Versicherungen und Reisen haben bereits erhebliche Vorteile aus diesem Modell gezogen sowie greifbare geschäftliche Auswirkungen erzielt, darunter eine schnellere Markteinführung, verbesserte betriebliche Effizienz und messbare finanzielle Erträge.

Information zu ValueLabs

ValueLabs und AiDE®: Enterprise Betriebssystem der Agenten-Ära

Von der Technik bis hin zu allem – benutzerdefinierte Agenten, die KI-native Unternehmen antreiben.

ValueLabs wurde 1997 gegründet und ist ein globales Unternehmen für agentgestützte KI-Dienstleistungen, das Unternehmen dabei hilft, sich als KI-native Organisationen neu zu erfinden. Das Herzstück dieser Transformation ist AiDE®-ValueLabs' proprietäre Plattform und das Enterprise Betriebssystem für die Agenten-Ära. AiDE integriert maßgeschneiderte autonome KI-Agenten nahtlos in Softwareentwicklung, Geschäftsabläufe, Analysen und strategische Arbeitsabläufe. Mit mehr als 7000 Fachleuten, die über 300 Unternehmenskunden weltweit betreuen, nutzt ValueLabs AiDE und innovative Service-as-Software-Bereitstellungsmodelle, um Produktivität, Agilität sowie nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343811/ValueLabs_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/valuelabs-kundigt-strategische-neuausrichtung-an--exklusivangebot-fur-ergebnisorientierte-einsatze-weltweit-302469243.html

Original-Content von: ValueLabs, übermittelt durch news aktuell