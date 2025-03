RTLZWEI

RTLZWEI startet mit neuen Folgen von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" in den April

Cindy und Ossi: ein neues Zuhause für die Familie?

Reginas Sorgen: Aquarium, Strom und Schulden

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" ab Dienstag, den 1. April, täglich um 18:05 bei RTLZWEI und sieben Tage vorher auf RTL+

Neues aus Rostock! Ab dem 1. April 2025 zeigt RTLZWEI wieder täglich den Alltag von Menschen in der Hansestadt. Dort hören Reginas Sorgen einfach nicht auf - plötzlich wird ihr der Strom abgestellt und als das Problem gelöst ist, folgt der nächste Schock: Ein Mahnbescheid flattert ins Haus. In Ostfriesland möchte Cindy für sich und ihre Töchter ein neues Zuhause schaffen. Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" - ab dem 1. April, montags bis freitags, um 18:05 Uhr bei RTLZWEI.

Ab dem 1. April zeigt RTLZWEI montags bis freitags brandneue Episoden "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock". Die Sozialreportage begleitet hautnah den Alltag von Menschen im Blockmacherring, dem sozialen Brennpunkt der Hansestadt.

In den neuen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit Cindy. Seit zwei Jahren sind sie und Ossi glücklich zusammen in Ostfriesland. Jetzt wagt die Rostockerin den nächsten Schritt: Die zweifache Mutter hat in der Nähe ein Haus zur Miete gefunden, das genug Platz bietet, damit auch ihre Töchter wieder bei ihr leben können.

Währenddessen reißt Reginas Pechsträhne nicht ab. Gerade hat sich die Rentnerin über ihr neues Aquarium gefreut, da gibt auch schon die Pumpe ihren Geist auf. Zu allem Überfluss wird ihr nachts der Strom abgestellt. Als sie dieses Problem gerade gelöst hat, folgt der nächste Schock: Ein Mahnbescheid über Mietschulden flattert ins Haus. Wie wird die Rentnerin damit umgehen?

Damian ist zurück in seiner Heimatstadt Rostock. Er will endlich wieder in der Hansestadt leben und hofft auf eine passende Arbeitsstelle, doch zunächst kommt die Wohnungssuche auf ihn zu.

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock"- ab dem 1. April montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Sendung wird produziert von UFA Show & Factual. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag":

Durch persönliche Geschichten, emotionale Momente und die ungeschönte Lebensrealität gewährt "Hartz und herzlich - Tag für Tag" Einblicke in den Alltag von Menschen aus verschiedenen Regionen Deutschlands, die unter schwierigen Bedingungen mit Arbeitslosigkeit, begrenzten Bildungschancen und finanziellen Engpässen kämpfen. Trotz der Widrigkeiten möchten sie ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht aufgeben.

