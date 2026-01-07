EUROPA Versicherungen

Bis Ende März günstigere Beiträge in der EUROPA Risikolebensversicherung sichern

Köln (ots)

Bis 31. März sichern clevere Vermittler ihren Kunden beim Abschluss einer Risikolebensversicherung der EUROPA geringere Beiträge - dank Rückdatierung. Gleichzeitig profitieren sie von einer weiteren Aktion des Versicherers.

Beiträge steigen mit dem Alter

So jung kommen wir nicht mehr zusammen! Unter diesem Motto sichern sich die Kunden der EUROPA im ersten Quartal des Jahres besonders günstige Beiträge beim Abschluss einer Risikolebensversicherung. Möglich macht dies eine geschickte Vertragsgestaltung. Die Vermittler datieren den Versicherungsbeginn einfach auf den 1. Dezember 2025 zurück. Dadurch zahlt der Kunde weniger als bei einem Start im aktuellen Jahr. Denn die Höhe der Beiträge hängt unter anderem vom Eintrittsalter des Versicherten ab. Bei einem Versicherungsbeginn im Jahr 2025 ist der Kunde für den Versicherer rechnerisch noch ein Jahr jünger. Der Beitrag fällt also niedriger aus.

Vorteil zeigt sich über die gesamte Laufzeit

Der Clou dabei: "Der Kunde profitiert nicht durch einen einmaligen Nachlass, sondern über die gesamte Vertragslaufzeit von den günstigeren Beiträgen", sagt Dr. Matthias Hofer, Vorstand der EUROPA. Dadurch lassen sich mehrere Hundert Euro sparen. Ein Berechnungsbeispiel hierzu gibt es unter www.europa.de/versicherungen/risikolebensversicherung/.

Aktion: Sofortleistungen verdoppeln sich

Durch die Rückdatierung im Bereich Risikolebensversicherung profitieren Kunden zudem von einer weiteren Aktion der EUROPA: Denn bis zum 31. Dezember 2025 verdoppelt der Versicherer die Sofortleistung bei Tod in ihren konstanten Risikolebensversicherungen. Über die gesamte Vertragslaufzeit werden ohne Mehrbeitrag anstelle von 5 nun 10 Prozent der vereinbarten Versicherungssumme, maximal 10.000 Euro, als Sofortleistung ausgezahlt. Diese Unterstützung hilft Hinterbliebenen dabei, die ersten anfallenden Kosten nach dem Tod eines Angehörigen schnell zu begleichen, etwa Beerdigungskosten oder noch offene Arztrechnungen.

Mehr zur EUROPA Risikolebensversicherung gibt es unter www.europa.de/produkte/risiko-leben. Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen zu den Tarifen und Leistungen der EUROPA beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter www.europa-vertriebspartner.de.

Über die EUROPA Versicherungen

Die EUROPA Versicherungen gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.

Die EUROPA betreut insgesamt 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,76 Prozent ist die EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.

Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.

Original-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuell