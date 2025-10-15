EUROPA Versicherungen

EUROPA Versicherung: Neue Kfz-Tarife und breit aufgestellter Kundenservice

Köln (ots)

Kunden erwarten von ihrer Kfz-Versicherung sehr viel mehr als nur ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Auch der Kundenservice ist ein wichtiger Punkt - insbesondere im Schadenfall. Die EUROPA bietet hier ein ausgezeichnetes Rundum-Paket, das durch die gerade veröffentlichten neuen Tarife noch einmal verbessert wurde.

Versicherer brauchen breites Service-Angebot

Laut der aktuellen Continentale-Studie reicht jeder zweite Kunde, der von einem Vermittler betreut wird, einen Kfz-Schaden direkt bei seinem Vermittler ein. Allerdings bevorzugen auch mehr als ein Drittel der Kunden generell die Einreichung jeweils über ein Kundenportal, eine Service-App oder per E-Mail. "Für den Vermittler ist es daher wichtig, einen Versicherer anbieten zu können, der für die Kunden ganz unterschiedliche Kontaktwege und ein hervorragendes Service-Angebot bereithält. Wie die EUROPA Versicherung", sagt Dr. Thomas Niemöller, Vorstand der EUROPA Versicherung.

Kommunikation wie der Kunde es wünscht

Bei der EUROPA können Kunden einen Schaden schnell und unkompliziert über das Online-Portal des Versicherers melden. Basierend auf den hochgeladenen Fotos des beschädigten Fahrzeugs erhalten sie direkt eine erste Schätzung der Schadenhöhe sowie eine Handlungsempfehlung, wie der Schaden abgewickelt werden kann. Natürlich stehen unseren Kunden auch unsere bewährten Kanäle wie Telefon, E-Mail oder Post zur Verfügung. "Als moderner Versicherer richten wir unseren Service ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden aus. Jeder soll uns so erreichen können, wie er das möchte und wie er das in der jeweiligen Situation braucht - gerade, wenn es um emotionale Situationen geht, wie bei einem Unfall", betont Dr. Thomas Niemöller.

Neue Tarife für noch mehr Möglichkeiten

Den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden passt die EUROPA auch die Leistungen ihrer Tarife an. So garantieren die neuen Tarife unter anderem den Versicherungsschutz beim Auslandschadenschutz in weiteren neun europäischen Ländern, darunter beliebte Ferienländer wie die Türkei und Trendziele wie Montenegro und Bosnien-Herzegowina. Hinzu kommt, dass die Übernahme der Schadensfreiheitsklasse vereinfacht wurde. Die Rabatte können nun auch von Enkeln, Großeltern und Geschwistern übertragen werden.

Mit wenigen Klicks zur eVB-Nummer

Mit den Kfz-Tarifen der EUROPA profitieren Vermittler zudem weiterhin von schlanken Prozessen. Die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) für ihre Kunden können sie zum Beispiel mit nur wenigen Klicks im Vertriebspartner-Portal beantragen. Der Kunde erhält die Bestätigung umgehend per E-Mail. Für qualifizierte Hilfe stehen den Vermittlern zudem persönliche Ansprechpartner der EUROPA jederzeit zur Verfügung.

Mehr zur EUROPA Kfz-Versicherung gibt es unter www.europa.de/versicherungen/kfz-versicherung. Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter www.europa-vertriebspartner.de/versicherungen/kfz-versicherungen.

Über die EUROPA Versicherungen

Die EUROPA Versicherungen gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.

Die EUROPA betreut insgesamt 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,76 Prozent ist die EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.

Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.

