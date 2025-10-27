EUROPA Versicherungen

EUROPA Versicherungen zum dritten Mal mit dem "Deutschen Fairness-Preis" ausgezeichnet

Berlin/Köln (ots)

Die EUROPA Versicherungen zählen zu den fairsten Versicherungen in ganz Deutschland - das zeigt einmal mehr der "Deutsche Fairness-Preis", der am 23. Oktober in Berlin verliehen wurde. Bereits zum dritten Mal in Folge wurde die Versicherung aus Köln in den Kategorien Direktversicherer und Rentenversicherungen ausgezeichnet. Die Auszeichnung nahm Michael Schilke, stellvertretender Leiter Kundenberatung bei der EUROPA, in Berlin entgegen. Verliehen wurde die Auszeichnung von dem Nachrichtensender n-tv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ).

Positives Feedback schönste Anerkennung

"Wir sind stolz darauf, dass unsere Kundinnen und Kunden die Stärke unserer Produkte auch im Alltag erleben", betont Jürgen Wörner, Vorstand der EUROPA Versicherungen. "Dieses positive Feedback ist für uns die schönste Anerkennung."

Hintergrund zur Vergabe des Preises

Für die Auszeichnung wertete das DISQ rund 67.000 Kundenmeinungen in Deutschland aus. Die Verbraucher bewerteten gut 820 Anbieter aus 70 verschiedenen Branchen. Kriterien für diese Bewertungen waren das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Zuverlässigkeit und die Transparenz des Unternehmens sowie, die Frage, ob man das Unternehmen weiterempfehlen würden.

Weitere Informationen über die ausgezeichnete Altersvorsorge der EUROPA Lebensversicherung gibt es unter www.europa.de/versicherungen/private-rentenversicherung/.

Über die EUROPA Versicherungen

Die EUROPA Versicherungen gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.

Die EUROPA betreut insgesamt 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,76 Prozent ist die EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.

Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.

Original-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuell