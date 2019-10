Pek GmbH

Taylan Pek spendet für die Stiftung Mittagskinder

Der Hamburger Immobilienunternehmer Taylan Pek hat sich mit einer Spende in Höhe von EUR 3.000 für die Stiftung Mittagskinder engagiert. Dem 38-jährigen ist der gute Zweck zugunsten von Kindern, die an sozialen Brennpunkten seiner Heimatstadt aufwachsen, ein großes Anliegen.

"Als Vater einer kleinen Tochter weiß ich, wie wichtig es ist, dass Kinder Zuwendung und Fürsorge erfahren", erklärte Pek bei der Spendenübergabe. "Deshalb möchte ich gerne auf diese Weise etwas von der Freude weitergeben, die ich selbst erleben darf!"

Seine gute Tat steht im Zusammenhang mit dem Erwerb zweier begehrter Exemplare der Edelmarke Rolex aus den Serien Hulk und Batman. Ein Traum wurde damit für Pek Wirklichkeit. Der Kauf war spektakulär, denn das professionelle Double des Hollywood-Stars Johnny Depp war dabei an seiner Seite. Dessen Erscheinen hatte in der Hamburger Innenstadt viel Aufsehen erregt. Manche dachten sogar, den prominenten Schauspieler in eigener Person zu erleben.

