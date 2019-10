Spond

Launch der Teamorganisations-App Spond in Deutschland

Nach Norwegen und UK erleichtert die kostenlose Anwendung nun auch die Organisation für Trainer, Ehrenamtliche und Eltern in Deutschland

Sport in Deutschland lebt vom Ehrenamt. Doch durch die Organisation von Veranstaltungen, das Koordinieren von Zu- und Absagen, den Papierkram und das Einsammeln von Unkostenbeiträgen haben Trainer immer weniger Zeit für das Wesentliche: das Training ihres Teams.

Für mehr Zeit und Überblick im Vereinsalltag gibt es jetzt Spond. Der Gründer des norwegischen Startups hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Amateur- und Jugendsport etwas zurückgeben: Die App "Spond" reduziert daher den Verwaltungsaufwand von Trainern, Ehrenamtlichen und Eltern und gestaltet die Organisation von Gruppen und Veranstaltungen einfach und übersichtlich.

Die kostenlose Anwendung wurde speziell für den Jugendsport entwickelt und kann online sowie als App auf iOS- und Android-Geräten genutzt werden.

Die Features zur einfachen Teamorganisation:

- Erstellung individueller Veranstaltungen für Trainings, Spiele und Teamaktivitäten - Zahlungsabwicklung mit nur einem Klick - Messenger für Gruppenchats und Privatnachrichten - Erstellen von Umfragen (beispielsweise für die Terminfindung) - Einfacher Export von Übersichten und Listen in Excel - Sicher und datenschutzkonform

In Norwegen setzen bereits mehr als 60 Prozent der Jugend-Fußballtrainer auf Spond. Weltweit gibt es insgesamt mehr als 600.000 aktive Nutzer im Monat, davon nahezu 60.000 in Deutschland.

"In Sportvereinen engagieren sich hauptsächlich Ehrenamtliche. Dabei wird schnell unterschätzt, wie aufwendig es ist, ein Team zu organisieren. Die Trainer wissen oft nicht, wie viele Spieler zum Training kommen und stehen am Ende mit nur fünf Spielern da", weiß Isabell Bachor, deutsche Fußballspielerin und Spond-Ambassador, aus Erfahrung. "Mit Spond spart man sich das lange Scrollen durch WhatsApp Chatverläufe und hat sofort eine vollständige Übersicht über alle Zu- und Absagen. So wird Sportorganisation so einfach wie möglich gehalten, damit der Teamsport und das Miteinander weiter im Vordergrund stehen."

Über Spond

Spond ist eine kostenlose App, die Trainern und Ehrenamtlichen die Teamorganisation erleichtert und effizient gestaltet. Spond wurde 2014 gegründet und verzeichnet heute über 600.000 Nutzer weltweit. Mit der App werden jährlich über zwei Millionen Veranstaltungen erstellt.

In seiner All-in-One-Plattform bündelt Spond alle Funktionen, die für die erfolgreiche Planung und Umsetzung von Teamsport und Veranstaltungen sowie allen organisatorischen Angelegenheiten darum herum notwendig sind.

Mehr Informationen unter: www.spond.com/de

