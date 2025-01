HONOR

Verkaufserfolg für HONOR in Europa: Erhöhter Absatz des HONOR Magic7 Pro nach Produkteinführungen der Konkurrenz

Düsseldorf (ots)

31 % Umsatzanstieg innerhalb von 24 Stunden nach der Markteinführung eines Konkurrenz-Flaggschiffgeräts am 22. Januar

76 % höhere Verkaufszahlen des HONOR Magic7 Pro in Europa in den ersten 48 Stunden im Vergleich zum Vorgängermodell Magic6 Pro

Vor erst einer Woche hat HONOR, führender Anbieter smarter Technologie, sein neuestes Flagship Smartphone HONOR Magic7 Pro vorgestellt. Nun verzeichnet der Tech-Hersteller bereits erste Erfolge durch sprunghaft angestiegene Verkaufszahlen in Europa. Bereits in den ersten 48 Stunden nach Markteinführung erreichte HONOR europaweit einen Verkauf von 76 % mehr Geräten als beim Magic6 Pro im Vorjahr. Auch die Verkaufsdaten vom Online-Shop HONOR.com zeigten eine erfolgreiche Bilanz: Während der ersten 24 Stunden nach Markteinführung anderer wichtiger Flaggschiffgeräte in der vierten Kalenderwoche erreichte HONOR einen Verkaufsanstieg von 31 % im Vergleich zum Vortag. Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass das HONOR Magic7 Pro das Potenzial zum Must-have-Android-Gerät des Jahres 2025 hat. Zudem scheinen Kunden von anderen Herstellern bereits abzuwandern - das Marktangebot bestimmt die Kaufentscheidung.

Nach dem Erfolg des Magic6 Pro in Europa im letzten Jahr bietet das Magic7 Pro neue Funktionen, die es von der Konkurrenz abheben. Allen voran der KI-gestützte SuperZoom, der bis zu 100-fach vergrößern kann. Ab dem 30-fachen Zoom sorgt die KI für unglaubliche Klarheit und weitere Verbesserungen auf Knopfdruck - ideal für wunderschöne Landschaften oder atemberaubende Architektur. Das neue Gerät verfügt außerdem über KI-Bewegungserkennung, die besondere Momente in außergewöhnlicher Klarheit festhält. Die HD-Super-Burst-Funktion ermöglicht es, Hochgeschwindigkeits-Actionsequenzen mit einer Präzision von 10 Bildern pro Sekunde einzufrieren und so eine unübertroffene Genauigkeit in jeder einzelnen Aufnahme zu gewährleisten.

"Das Magic7 Pro hat Grenzen überwunden und wird den Smartphone-Markt gehörig aufmischen. Der KI-SuperZoom ist ein Wendepunkt und hebt uns von unseren Mitbewerbern ab", sagt Tony Ran, CEO von HONOR Europe. "Es ist wirklich spannend zu sehen, wie die Magic-Serie weiterwächst, und das verschafft uns eine perfekte Ausgangsposition für ein starkes Jahr 2025. Insbesondere da wir beobachten, dass die Verbraucher von anderen Anbietern zu HONOR wechseln."

Smarter Lifestyle dank KI-gestütztem MagicOS 9.0

Die personalisierte und intelligente Benutzeroberfläche der HONOR Magic7-Serie integriert KI nahtlos in alltägliche Aufgaben. Mit den erweiterten Funktionen des Magic Portals lassen sich gewünschte Objekte auf dem Bildschirm markieren, um sofortige Text- und Bilderkennung zu aktivieren und direkt auf gewünschte App-Dienste zuzugreifen.

Das Magic Portal unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen für Social Media, Unterhaltung, Reisen, Produktivität und Shopping. So sind verschiedene Anwendungsszenarien abgedeckt. Das verbesserte semantische Verständnis von Sehenswürdigkeiten und Film-IPs leitet Benutzer nun schnell und einfach zu Unterhaltungsanwendungen weiter.

Die HONOR Magic7-Serie unterstützt Nutzer mit hilfreichen Funktionen wie KI-Übersetzung und HONOR Notes, um ihre Produktivität im Alltag zu maximieren. Damit ist die Technologie ein unverzichtbares Werkzeug für Menschen, die nach Spitzenleistungen streben. Dank der KI-Übersetzung bietet die HONOR Magic7-Serie sofortige Übersetzungen für bis zu 13 Sprachen und hilft Benutzern, Sprachbarrieren in Echtzeit zu überwinden. Darüber hinaus beinhaltet HONOR Notes die KI-Zusammenfassungsfunktion, die den Inhalt von Notizen schnell analysiert und zusammenfasst. Zudem gibt es KI-Protokolle, mit denen Benutzer wichtige Erkenntnisse aus langen Besprechungsprotokollen oder Schulungsmaterialien extrahieren können.

Revolutionierung der Fotografie mit der AI HONOR IMAGE ENGINE

Das fortschrittliche HONOR AI Falcon-Kamera-System im HONOR Magic7 Pro sorgt für ein außergewöhnliches Fotoerlebnis. Für detailreiche und helle Bilder selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen sorgen die 50-MP-Super-Dynamic-HONOR-Falcon-Hauptkamera, der branchenführende 1/1,3-Zoll-Super-Dynamic-HONOR Falcon-Kamerasensor und das Objektiv mit einstellbarer Blende von f/1.4. Die 50-MP-Weitwinkelkamera erweitert das Sichtfeld und eignet sich für hochqualitative Landschaftsaufnahmen oder Gruppenfotos. Darüber hinaus ist die 200-MP-Telekamera mit dem fortschrittlichen 1/1,4-Zoll-Telesensor und einer großen Blende von f/2.6 ideal für weit entfernte Motive und atemberaubende Nachtaufnahmen. Diese Verbesserung sorgt für hervorragende Klarheit und eine außergewöhnliche Lichtaufnahme, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Das HONOR Magic7 Pro nutzt gleich drei verschiedene KI-Bildverbesserungen: das Light and Shadow Portrait Large Model, das Capture Enhancement Large Model und das Telephoto Enhancement Large Model. Zugleich beinhaltet das Gerät die AI HONOR IMAGE ENGINE - das branchenweit erste mobile Bildgebungssystem mit hybriden (Gerät-Cloud) KI-Großmodellen. Dies führt zu einem anspruchsvollen und intelligenten Fotoerlebnis mit verbesserten Bildgebungsfunktionen (wie der SuperZoom-Funktion). Die Harcourt-Porträtmodi geben Benutzern kreative Optionen für die Aufnahme beeindruckender Porträts mit raffinierter Beleuchtung an die Hand. Dabei liefert die KI-unterstützte Porträtfunktion ultrahochauflösende Bilder, die die wahren Farben jedes Motivs zum Vorschein bringen.

Unübertroffene Akkulaufzeit kombiniert mit außergewöhnlicher Gaming-Performance

Mit einem 5850/5270 mAh Silizium-Karbon-Akku der dritten Generation basiert die HONOR Magic7-Serie auf innovativen Silizium-basierten Anodenmaterialien für verbesserte Leistung. Dieser Akku bietet zuverlässige Leistung bei niedrigen Temperaturen und unterstützt schnelles Aufladen mit 100 W kabelgebundenem und 80 W kabellosem HONOR SuperCharge. Das Ergebnis: In nur 33 Minuten erreichen Benutzer mit einem kompatiblen kabelgebundenen Ladegerät eine vollständige Ladung.

Darüber hinaus verbessert der integrierte 4-in-1 HONOR E2 Chip das Energiemanagement. Eine Batteriezustandsdiagnose, bei der der Strom intelligent an die Umgebungsfaktoren und die Arbeitslast angepasst wird, ermöglichen diese Effizienz. Die Vorteile: mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit und eine längere Akku-Lebensdauer von Flaggschiff-Smartphones, selbst unter extremen Wetterbedingungen.

Angetrieben von der Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, ist die Magic7-Serie mit der fortschrittlichen Qualcomm® Oryon CPU und Qualcomm® Adreno GPU ausgestattet. Die branchenweit erste KI-Echtzeit-Rendering-Technologie, unterstützt von den HONOR On-Device-KI-Funktionen und der heterogenen Rechenarchitektur von Snapdragon bietet eine Grafik auf PC-Niveau. So erleben Benutzer ein Full-Frame-Gameplay für ein unvergleichliches und reaktionsschnelles Spielerlebnis.

Mit der ersten KI Predictive Scheduling Engine nutzt das Gerät KI-Szenenvorhersage und präzise Bildratenerkennung. Die Effekte sind sichtbar: ein optimales Systemmanagement und eine branchenführende Bildratenstabilität mit Schwankungen unter 0,2. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen Stereolautsprecher mit integriertem, ultragroßem Klangkörper und räumlichem Audio. Zusätzlich optimiert durch einen Bassverstärkungsalgorithmus liefert diese Funktion einen kraftvollen und resonanten Bass für ein reichhaltigeres Klangerlebnis.

Farbe, Preis und Verfügbarkeit

Das HONOR Magic7 Pro ist in den Farben Lunar Shadow Grey, Breeze Blue und Black zum Preis von 1299,90 EUR (UVP) erhältlich. Weitere Informationen bietet der HONOR Online-Shop unter www.honor.com.

