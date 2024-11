HONOR

HONOR kreiert eigenen Song und vertont das Drama eines leeren Smartphone-Akkus

Deutschen Smartphone-Nutzern ist ein zuverlässiger Geräte-Akku enorm wichtig

HONOR greift dieses Thema kreativ auf

Düsseldorf (ots)

Das Phänomen eines leeren Smartphone-Akkus ist uns Deutschen genauso bekannt wie der aus den 80ern stammende populäre Pop-Song "(I Just) Died In Your Arms" der Band Cutting Crew. Mit seinem aktuellen PR-Stunt bringt HONOR, führender Anbieter smarter Technologien, nun beide Themen auf kreative Weise zusammen. Um auf die Bedeutung eines zuverlässigen und starken Smartphone-Akkus aufmerksam zu machen, inszeniert HONOR die für Nutzer meist nervenaufreibende und oftmals unpassende Situation eines plötzlich leeren Smartphone-Akkus. Dafür hat das Tech-Unternehmen den legendären Song in einer ganz eigenen Fassung aufgelegt. So heißt es in der Anspielung an den sich entleerenden Akku "You Just Died In My Hands Tonight - Must Have Been Substandard Tech" - ein verzweifelter Ausruf des Protagonisten des Musikvideos, der wegen unzuverlässiger Technik Schwierigkeiten hat, die Liebe zu finden.

Umfrage: Deutsche fühlen sich von leerem Smartphone-Akku gestresst

Hintergrund für diese akustische Marketingaktivierung ist eine von HONOR im Oktober in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage in Deutschland[1]. Das Ergebnis: 40 % der Befragten fühlen sich gerade in bedeutenden Lebenssituationen von unzuverlässiger Technik und insbesondere einem leeren Smartphone-Akku massiv gestresst. Knapp die Hälfte der Studienteilnehmer sind von der Akkukapazität ihres Smartphones abhängig, da sie ihr Ladegerät nicht immer unterwegs bei sich haben. Als logische Konsequenz empfinden 89 % der Umfrageteilnehmer einen zuverlässigen und langlebigen Akku als enorm wichtiges Kriterium beim Kauf eines neuen Smartphones. 62 % der Befragten ist die Zuverlässigkeit eines Smartphones so wichtig, dass sie für ein Gerät mit einer solchen Produkteigenschaft mehr Geld bezahlen würden als für herkömmliche Smartphones, um den "You Just Died In My Hands Tonight-Effekt" zu umgehen.

Das HONOR Magic V3 als zuverlässige Lösung

Für Nutzer, die in allen Lebenslagen auf ihr Smartphone vertrauen möchten, ist das HONOR Magic V3 die Lösung. Dank des neuen, verbesserten Silizium-Karbon-Akkus der dritten Generation bietet das innovative Gerät eine hohe Kapazität von 5150 mAh[2]. So hält der Akku auch bei starker Belastung problemlos einen ganzen Tag durch. Sollte die Akkuleistung doch einmal knapp werden, schafft das 66 W Schnellladen per Kabel und 50 W schnelles kabelloses Laden[3] zügige Abhilfe - für eine zuverlässige Performance in jeder Lebenslage.

[1] Umfrage unter 1.000 Teilnehmern via OnePoll, Oktober 2024

[2] Die typische Akkukapazität beträgt 5150 mAh, die Nennkapazität 5050 mAh.

[3] Die maximale Ladeleistung beim kabelgebundenen Laden beträgt 66 W und wird mit dem Original-SuperCharge-Ladegerät erreicht. Kabelloses Laden wird mit dem Original-SuperCharge-Ladegerät ebenfalls unterstützt, und zwar mit bis zu 50 W. Bitte kaufen Sie das entsprechende Ladegerät separat. Die tatsächliche Ladeleistung variiert je nach Situation. Bitte beziehen Sie sich auf Ihre eigenen Erfahrungen.

