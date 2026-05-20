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dhpg erweitert Leistungsspektrum um Family Office-Services

Gründung der dhpg Family Office GmbH & Co. KG stärkt Positionierung als ganzheitlicher Mittelstandsberater

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Bonn (ots)

Die dhpg baut ihr Beratungsangebot weiter aus und erweitert ihr Leistungsspektrum um die dhpg Family Office GmbH & Co. KG. Mit diesem Schritt bietet die Beratungsgesellschaft vermögenden Privatpersonen und Unternehmerfamilien eine umfassende, individuelle Betreuung rund um die strategische Vermögenssteuerung in allen liquiden und illiquiden Anlageklassen.

Das Leistungsspektrum des Family Offices umfasst unter anderem die Finanz- und Nachfolgeplanung, Controlling und Reporting sowie weitere administrative Dienstleistungen im privaten Bereich. Ziel ist es, Mandanten ganzheitlich zu begleiten und sie bei komplexen vermögensbezogenen Fragestellungen nachhaltig zu unterstützen.

Geleitet und aufgebaut wird das dhpg Family Office von Marc Pralle und Timm Schmeling als geschäftsführende Gesellschafter. "Wir freuen uns, diese beiden Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Gestaltung von Family Offices gewinnen zu können", so Andreas Blum, Managing Partner der dhpg.

Die Erweiterung des Leistungsspektrums ist ein konsequenter Schritt in der strategischen Positionierung der dhpg als "Der Mittelstandsberater" für nationale und internationale Unternehmen. Die Zusammenarbeit erfolgt interdisziplinär: Expertinnen und Experten aus Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung arbeiten eng mit dem Family Office-Team zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

"Ein erfolgreiches Family Office bedeutet für uns, Vermögen nicht nur zu verwalten, sondern langfristig zu strukturieren und zu sichern. Natürlich immer abgestimmt auf die individuellen Ziele und familiären Rahmenbedingungen unserer Mandanten", erläutert Marc Pralle, geschäftsführender Gesellschafter des dhpg Family Offices. "Die enge Zusammenarbeit mit den Expertenteams der dhpg ermöglicht genau diesen ganzheitlichen Ansatz", ergänzt Timm Schmeling, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite dhpg family office.

Über das dhpg Family Office:

Das dhpg Family Office strukturiert, begleitet und optimiert Vermögen für Unternehmer, Privatpersonen und deren Familien. Dabei vereint das Unternehmen Beratung, Netzwerk und Umsetzung. Hierfür greift es auf ein Leistungsangebot von Finanz- und Nachfolgeplanung, Controlling, Reporting sowie der Begleitung bei Transaktionen zurück.

Über die dhpg:

Die dhpg ist eine der führenden mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland mit den Kernbereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung sowie Sanierungsberatung und IT-Services. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit 1.200 Mitarbeitenden an 18 Standorten zu den elf größten seiner Branche. Die dhpg ist ein eigenständiges Mitglied im Netzwerk CLA Global Limited (CLA Global), einer führenden internationalen Organisation, die aus voneinander unabhängigen Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht, und mit 15.000 Mitarbeitenden in über 230 Büros weltweit Mandantinnen und Mandanten vertritt. Das Netzwerk belegt Platz 15 unter den 25 umsatzstärksten Prüfungs- und Beratungsnetzwerken der Welt.

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