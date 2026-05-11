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WI Energy startet strategische Industriepartnerschaft für Photovoltaik auf nicht mehr genutzten Bergbauflächen

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Trier (ots)

Das Großprojekt in Hannover ist der Auftakt einer langfristigen, substanziellen Projektpipeline.

WI Energy, das Trierer GreenTech-Unternehmen, hat eine langfristige Industriepartnerschaft mit Heidelberg Materials und der Talanx Gruppe (Ampega Asset Management verantwortet das Investment der Talanx Gruppe) gestartet. Im Rahmen der Kooperation entstehen Photovoltaik-Anlagen auf nicht mehr bergwerklich genutzten Flächen – eine substanzielle Projektpipeline, die schrittweise bundesweit umgesetzt werden soll. Den Auftakt bildet eine Anlage mit rund 25 Megawatt-Peak im Steinbruch Hannover, deren Bau im Frühjahr 2026 begonnen hat. Als Projektpartner verantwortet WI Energy die vollständige Wertschöpfung.

Michael Reichert, Geschäftsführer der WI Energy GmbH: „Für uns ist diese Industriepartnerschaft ein wegweisender Meilenstein. Der Baustart in Hannover zeigt, wie industrielle Nachnutzung, institutionelles Kapital und erneuerbare Energien sinnvoll zusammengeführt werden können. Hier bringen wir unsere Erfahrung in der Umsetzung komplexer Großprojekte ein – mit dem Anspruch, Anlagen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg effizient und zuverlässig zu betreiben.“

Die Photovoltaik-Anlage in Hannover steht exemplarisch für modernes Flächen-Recycling. Wo einst Gestein abgebaut wurde, entsteht heute nachhaltige Energie – ohne Konkurrenz zur Landwirtschaft und ohne neue Flächen zu versiegeln. Die Anlage erzeugt künftig Strom in einer Größenordnung, die rechnerisch dem Jahresverbrauch von rund 7.200 Haushalten entspricht. Bezogen auf die Gesamterzeugung vermeidet sie gegenüber konventioneller thermischer Stromerzeugung jährlich rund 18.700 Tonnen Kohlendioxid. Rund 60 Prozent des erzeugten Stroms werden über eine langfristige Direktlieferung unmittelbar im benachbarten Produktionswerk genutzt.

Für die Umsetzung bringt WI Energy über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Realisierung anspruchsvoller Photovoltaik- und Batteriespeicher-Projekte ein, auch unter komplexen Rahmenbedingungen. Das Unternehmen übernimmt die vollständige Wertschöpfung von der Projektentwicklung über die technische Planung bis zur schlüsselfertigen Errichtung und langfristigen Betriebsführung. Der Baustart in Hannover knüpft an eine erfolgreich realisierte Vorgängerkooperation im Bereich Floating-Photovoltaik an.

Michael Reichert, Geschäftsführer der WI Energy GmbH, abschließend: „Der Baustart in Hannover markiert für uns den Beginn einer Partnerschaft, die deutlich über ein einzelnes Projekt hinausgeht. Mit einer langfristigen, substanziellen Projektpipeline und der Option zur Integration von Batteriespeicher-Systemen entwickeln wir ein Modell, das wir in den kommenden Jahren konsequent weiter ausbauen werden. Damit positionieren wir WI Energy als integrierten Partner für die Energietransformation der deutschen Industrie.“

Über WI Energy

Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich die WI Energy Gruppe als einer der führenden Akteure für großflächige, leistungsstarke Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher-Systeme im deutschen Markt etabliert. Mit mehr als 800 realisierten Projekten (1,1 GW) steht WI Energy für hohe fachliche Expertise, technologische Innovation und nachhaltiges Wachstum. Durch die vollständig integrierte Wertschöpfungskette – von der Projektentwicklung über die Realisierung bis hin zur kaufmännischen und technischen Betriebsführung sowie intelligenten Ansätzen der Stromvermarktung – steuert WI Energy alle Erfolgsfaktoren aus einer Hand und positioniert sich so als verlässlicher Partner für anspruchsvolle, innovative Projekte.

Weitere Informationen unter www.wi-energy.de.

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