AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Markus Frohnmaier: Waffenruhe im Iran-Konflikt ist zu begrüßen

Berlin (ots)

Zur vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran erklärt der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier:

"Die Waffenruhe ist zu begrüßen. Deutschlands Interesse liegt in der Einhegung der Negativfolgen dieses Konflikts und in der Gewährleistung sicherer Handelswege, einer stabilen und bezahlbaren Energieversorgung sowie in der Verhinderung neuer Migrationsbewegungen nach Deutschland. In endlose Abnutzungskriege sollte sich Deutschland nicht hineinziehen lassen.

Der Konflikt zeigt, wie verwundbar Deutschland bei externen Schocks ist. Umso wichtiger sind eine konsequente Diversifikation unserer Energieträger und der Lieferländer vor allem von Öl und Gas.

Die bisherigen Entwicklungen machen deutlich, dass eine Fortsetzung des Krieges für alle Beteiligten mit erheblichen Kosten und Risiken verbunden wäre. Umso mehr kommt es jetzt darauf an, die Waffenruhe zu stabilisieren und diplomatische Lösungen auszuloten. Deutschland sollte diesen Weg unterstützen."

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