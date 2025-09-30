SPS Germany GmbH

Shell Prepaid Card jetzt auch an den Stationen aus FSC-zertifiziertem Karton erhältlich

Erweiterung des beliebten Shell Tankgutscheins

Bamberg (ots)

Ab sofort gibt es die Shell Prepaid Card nicht nur online, sondern auch direkt an den deutschen Shell Stationen als nachhaltige Kartonkarte. Die SPS Germany GmbH, seit 2012 offizieller Vermarkter und Distributor der Shell Prepaid Card, baut damit ihr Angebot an umweltfreundlichen Alternativen weiter aus. Ziel ist es, Hartplastik zu reduzieren und Kundinnen und Kunden eine zeitgemäße, flexible Bezahlmöglichkeit anzubieten.

Von der Online-Bestellung zum Shop-Erlebnis

Bereits im Juli 2023 wurde die FSC-zertifizierte Kartonkarte im offiziellen Webshop eingeführt. Seit dem 15. September 2025 erfolgt nun der Roll-out an den Shell Stationen in Deutschland. Schritt für Schritt werden alle teilnehmenden Tankstellen ausgestattet, sodass Kundinnen und Kunden die Kartonkarte künftig bequem direkt vor Ort erwerben können. "Die Kartonkarte verringert den Einsatz von Hartplastik und bietet eine komfortable, umweltfreundliche Alternative", erklärt Robert Eckstein, Programm-Manager für Shell Prepaid Card bei SPS.

Digitale Karte ergänzt das Sortiment

Neben der neuen Kartonkarte steht bereits seit März 2023 eine vollständig digitale Version der Shell Prepaid Card zur Verfügung. Sie lässt sich online mit wenigen Klicks bestellen, sofort einsetzen und entweder als PDF speichern oder im Smartphone-Wallet hinterlegen. Mit der Kombination aus digitaler und Kartonkarte bietet die SPS zwei nachhaltige Varianten, die flexibel einsetzbar sind - ob beim Tanken, für Autowäschen oder den Einkauf im Shell Shop.

Alltagstauglich und zukunftsorientiert

Mit beiden neuen Varianten wird die Shell Prepaid Card konsequent weiterentwickelt. Kundinnen und Kunden profitieren von voller Kostenkontrolle durch frei wählbare Guthabenbeträge und einer einfachen Handhabung - stationär wie digital. So entsteht ein zeitgemäßes Angebot, das den bewährten Tankgutschein in die Zukunft führt.

Über Shell

Shell hat sich weltweit zum Ziel gesetzt, bis 2050 Energieunternehmen mit Netto-Null-Emissionen zu werden.

Erfahren Sie im offiziellen Webshop mehr über die Shell Prepaid Card: www.shellprepaidcard.de.

Über SPS

SPS ist eines der weltweit führenden technologiebasierten Transformationsunternehmen.

SPS mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, ist international in über 20 Ländern tätig und fokussiert sich auf die Branchen Banken, Versicherungen und Gesundheit. Mit über 8.500 Mitarbeitenden wird SPS von seinen Kunden weltweit mit einem "Weltklasse" Net Promoter Score (NPS) ausgezeichnet.

Mit Präzision verbinden wir Menschen mit relevanten Informationen, überführen Daten in Wissen und Wissen in Geschäftsergebnisse.

Erfahren Sie mehr über unsere engagierten Teams und wie sie für unsere Kunden einen relevanten Beitrag leisten: https://www.spsglobal.com/de/home.

SPS. The Power of Possibility.

Original-Content von: SPS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell