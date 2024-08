Opensignal

weloveholidays: Insider-Tipps und Tricks für die besten Last-Minute-Angebote

Der regnerische Sommer in Deutschland ist in vollem Gange und einige Kurzentschlossene sind noch auf der Suche nach den besten Angeboten für eine Auszeit in der Sonne. Im Juli ist die Inflation nach Angaben des Statistischem Bundesamt wieder leicht gestiegen, die Verbraucherpreise liegen 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Laut Reiseanalyse bleibt die Reiselust der Deutschen ungebremst trotz Inflation. Stattdessen sparen die Befragten lieber an anderer Stelle, als auf ihren Sommerurlaub zu verzichten. Der online Pauschalreiseveranstalter weloveholidays hat einige Tipps zusammengestellt, wie Urlauber die besten und günstigsten Angebote finden, damit dem Sommerurlaub 2024 nichts mehr im Wege steht. Dabei hilft vor allem Flexibilität bei dem Reiseziel und dem Zeitraum des Urlaubes.

Flexibilität bei den Reisedaten und Reiseziel

Spätbucher haben Vorteile - sie ergattern die beliebten Last-Minute-Angebote. weloveholidays empfiehlt hierbei, bei der Wahl des Reiseziels und der Reisedaten offen zu bleiben, um die günstigsten Angebote zu finden. Bei weloveholidays steht Urlaubern eine Übersicht für Urlaubsangebote zur Verfügung, die Reisezeitraum und -ziel erst einmal offen lässt. Durch Suchfilter wie maximales Budget, Verpflegungsart oder Art der Unterkunft können Urlaubssuchende diese Auswahl an die eigenen Bedürfnisse anpassen und passende Angebote finden. Ein aktueller Preisvergleich von weloveholidays zeigt, dass Urlauber zwischen August und Ende Oktober in Spanien die günstigsten Reiseangebote finden, dicht gefolgt von Tunesien und Marokko.

Verborgene Juwelen entdecken - Urlaub abseits ausgetretener Pfade

Weniger touristisch bekannte Orte sind nicht nur preiswerter, sondern bieten auch ein ruhigeres Umfeld zum Entspannen. Zudem sind Flüge von kleineren Regionalflughäfen oft günstiger als von größeren Flughäfen. Eine Analyse von weloveholidays hat die günstigsten Regionalflughäfen in Deutschland untersucht. Auf Platz eins lag hier Frankfurt Hahn, gefolgt von Memmingen im Allgäu und Dortmund. Platz vier bis zehn belegten die Airports in Münster-Osnabrück, Köln-Bonn, Nürnberg, Bremen, Saarbrücken, Dresden und Stuttgart. Mit der benutzerfreundlichen Suchfunktion von weloveholidays können Sonnenhungrige Angebote nach Abflughäfen filtern und hier auch die günstigeren Regionalflughäfen auswählen. Urlauber mit speziellen Anforderungen an die nächste Reise, können die Angebote mit Hilfe der weiteren Filter unter anderem nach Ausstattung, TripAdvisor-Bewertung und sogar nach der Art des Swimmingpools eingrenzen.

Die Gretchen-Frage: All-inclusive- oder Halbpension?

Durch die Wahl von All-inclusive-Angeboten können Urlauber Reisekosten erheblich senken, da Snacks, Mahlzeiten und Getränke bereits im Preis enthalten sind und häufig ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Eine weitere kostengünstige Möglichkeit sind Unterkünfte mit Halbpension, bei denen Frühstück und Abendessen im Preis inbegriffen sind. weloveholidays empfiehlt Reisenden zudem, nach Angeboten zu suchen, die einen Shuttle- oder Sammeltransfer vom Flughafen zur Unterkunft beinhalten, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden und somit die Kosten niedrig zu halten.

Den richtigen Zeitpunkt erwischen

Angebote außerhalb der Hochsaison im Juli sind oftmals günstiger - wer sich für einen Urlaub im Spätsommer entscheidet, kann oft einige Euro sparen. Ein Vergleich von weloveholidays von 2023 zeigt, dass für Reisen Ende August im Vergleich zu Juli Einsparungen von bis zu 12 Prozent möglich waren. Laut einer aktuellen Studie des online Pauschalreiseanbieter ist die Woche um den 14. Oktober 2024 die preisgünstigste Woche, um im diesjährigen Spätsommer zu verreisen. Auch der Abreisezeitraum spielt eine entscheidende Rolle: Urlauber, die sich für einen Reisebeginn in der Wochenmitte entscheiden, können häufig von deutlich günstigeren Flügen profitieren. Für Urlauber ohne schulpflichtige Kinder empfiehlt es sich, zu verkehrsschwachen Zeiten zu reisen, wie beispielsweise nach Beginn des Schuljahres.

"Mit ein bisschen Zeit für die Recherche und Flexibilität bei der Urlaubssuche, gibt es einige Kniffe, mit denen sich verhältnismäßig einfach das beste Last-Minute-Angebot finden lässt. Unser kundenorientierter Ansatz treibt unsere Zusammenarbeit mit Hotelanbietern voran und sorgt hierdurch für ermäßigte Preise bei Last-Minute-Verfügbarkeit. Uns ist es wichtig, diese Tipps und Tricks zu teilen und so hoffentlich möglichst vielen Urlaubern zu ihrer Auszeit unter der Sonne zu verhelfen", erklärt Andreas Goedel, Head of Supply bei weloveholidays.

Über weloveholidays

weloveholidays, Teil der britischen loveholidays Gruppe, zählt zu Europas größten und am schnellsten wachsenden Online-Reiseunternehmen und ist seit Mai 2023 in Deutschland mit Sitz in Düsseldorf aktiv.

Bei weloveholidays können Reisende nicht nur schnell und einfach ihre nächste Reise buchen, sondern haben auch Zugang zu den besten Angeboten auf dem Markt. Das Besondere: Reisende können ihren Urlaub individuell planen, ohne auf die Sicherheit einer Pauschalreise verzichten zu müssen. Das Angebot von weloveholidays verspricht nicht nur einzigartige Reiseerlebnisse, sondern auch Schutz und Sicherheit - und das zu unschlagbaren Preisen. Ob mit der ganzen Familie oder zu zweit - bei weloveholidays finden Reisende stets das passende Angebot.

Seit Januar 2024 ist weloveholidays der erste von Ryanair zertifizierte Pauschalreiseanbieter der Welt. Diese Partnerschaft ermöglicht es den Kundinnen und Kunden, von den attraktiven Preisen der Fluggesellschaft zu profitieren und gleichzeitig die Sicherheit einer Pauschalreise zu genießen.

weloveholidays setzt neue Maßstäbe in der Reisebranche, indem es eine perfekte Verbindung aus Flexibilität, Vielfalt und Sicherheit schafft.

