Neue Studie zu Mobilfunknetzen: Deutschland hängt im DACH-Raum hinterher - Nutzer*innen haben besseres Erlebnis mit 5G als mit 4G

München (ots)

In der neuesten Analyse hat Opensignal das 5G-Erlebnis seiner Nutzer*innen in den DACH-Märkten - Deutschland, Österreich und die Schweiz - in acht Kategorien betrachtet und verglichen. In allen drei Märkten ist ein signifikanter Zugewinn in Geschwindigkeit und weiteren Metriken zu beobachten, wenn man 4G mit 5G vergleicht. Von allen drei DACH-Märkten erreicht die Schweiz die höchsten Werte in der 5G-Download-Höchstgeschwindigkeit, der 5G-Upload-Geschwindigkeit, dem 5G-Gaming-Erlebnis und der 5G-Reichweite. Deutschland hingegen liegt in einigen Kategorien hinter seinen Nachbarn zurück, darunter die 5G-Download-Geschwindigkeit und die 5G-Verfügbarkeit.

Weitere Erkenntnisse der Untersuchung sind folgende:

Opensignal-Nutzer*innen hatten in allen drei Märkten, Deutschland, Österreich und der Schweiz, signifikante Verbesserungen in allen Geschwindigkeits-Metriken, wenn sie von 4G auf 5G aufrüsteten. Die größte Zunahme der Download-Geschwindigkeit verzeichnete Österreich: Die 5G-Download-Geschwindigkeit war um den Faktor 4.1 schneller als in einem 4G-Netz, in der Schweiz betrug dieser 3,4, in Deutschland 3.

Die 5G-Download-Höchstgeschwindigkeit der Nutzer*innen war in Österreich 3-mal höher als in einem 4G-Netzwerk, in der Schweiz 2,8-mal, in Deutschland lag der Faktor bei 2,5.

Die Zunahme der Upload-Geschwindigkeit lag bei Nutzer*innen in allen drei Ländern ähnlich und war in 5G-Netzen 2,3-mal schneller als in ihren 4G-Gegenstücken.

Unsere Nutzer*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten ein exzellentes (75 Punkte oder höher) Video-Erlebnis in 5G-Netzwerken, was sehr schnelle Ladezeiten und nahezu ruckelfreie Wiedergabe bedeutet.

Die vollständige Analyse der Mobilfunkerlebnisse in den DACH-Märkten ist auf der Homepage von Opensignal einsehbar.

