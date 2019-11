Opensignal

Opensignal analysiert das mobile Netzwerkerlebnis in Deutschland

Berlin (ots)

Der neuste Bericht von Opensignal analysiert das mobile Netzwerkerlebnis deutscher Nutzer.

Die Bewertung der Telekom, die in früheren Berichten stets die Bestenliste dominierte, habe sich seit dem letzten Bericht nicht verbessert und die Bewertung der erlebten Download-Geschwindigkeit und 4G-Verfügbarkeit stagniert zunehmend. Dennoch gewann die Telekom bei Download- und Upload-Geschwindigkeiten mit einem komfortablen Vorsprung gegenüber der anderen zwei Anbieter. Nutzer konnten allerdings in den letzten 6 Monaten keine Verbesserung in der Download- und Upload-Geschwindigkeit feststellen. Auch im Bereich 4G-Verfügbarkeit konnten Telekom-Nutzer nur wenig Verbesserung feststellen, während sich die Bewertung der Vodafone-Nutzer um mehr als zwei Prozentpunkte verbessert hat. Beim Drittplatzierten O2 wurde eine Verbesserung um 5 Punkte festgestellt.

Die Konkurrenten der Telekom haben in mehreren Kategorien fast aufgeschlossen, wobei sich insbesondere O2 in der Kategorie Verfügbarkeit und Latenz stark verbessern konnte. O2-Nutzer waren um fast 5 Millisekunden schneller als zuvor, während Vodafone-Nutzer eine Verbesserung von 0,6 Millisekunden feststellen konnten.

Beim Thema Voice-App ging das Rennen sehr knapp aus. Die drei Anbieter trennten nur 1,1 von insgesamt 100 Punkten, wobei die Telekom sich die knappe Führung sichert. Das Ergebnis zeigt allerdings, dass Nutzer generell mit der Verwendung von Voice Apps zufrieden sind, wenn auch mit kleineren Einschränkungen in Bezug auf die Anrufqualität.

