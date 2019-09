Unternehmensgruppe ALDI SÜD

ALDI SÜD launcht Influencer-Produkte und geht auf Beauty-Tour

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

ALDI SÜD launcht erstmals Beauty Produkte mit zwei bekannten Influencern. Der "Shimmer Shine Stick" von Clea-Lacy Juhn und das "Hydra Beauty Mist" von Anna Maria Damm sind ab dem 27.09.2019 unter der Eigenmarke LACURA in allen ALDI SÜD Filialen erhältlich. Damit stärkt ALDI SÜD seine Kompetenz im Beauty-Segment. Bereits vor dem Werbetermin geht ALDI SÜD gemeinsam mit den Influencern auf Beauty-Tour in Düsseldorf, Stuttgart und München.

Bereits seit Ende der 90er Jahre führt ALDI SÜD Kosmetikartikel unter der Eigenmarke LACURA. Inzwischen umfasst das Standardsortiment mehr als 20 Artikel. Rund 50 Aktionsartikel ergänzen regelmäßig das Angebot. Damit bietet der Discounter Kosmetik- und Pflegeprodukte für den täglichen Bedarf zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis an. Mit dem "Shimmer Shine Stick" und dem "Hydra Beauty Mist" werden erstmals zwei exklusive Trend-Produkte in Zusammenarbeit mit Influencern aus dem Beauty-Segment eingeführt. "Sowohl Influencer als auch Beauty-Produkte erfreuen sich besonders bei einer jungen Zielgruppe einer großen Beliebtheit. Für unsere Eigenmarke LACURA kombinieren wir beide Aspekte und freuen uns, unseren Kunden zwei absolute Beauty-Must-haves zum ALDI Preis anbieten zu können", sagt Katrin Krukenberg, verantwortliche Zentraleinkäuferin bei ALDI SÜD.

Ausbau der Influencer-Relations bei ALDI SÜD

Mit den neuen Produkten baut ALDI SÜD seine Influencer-Relations weiter aus. Bereits seit längerem kooperiert ALDI SÜD mit verschiedenen Influencern. Clea-Lacy Juhn ist seit Anfang April Teil der ALDIfamily und arbeitet eng mit ALDI SÜD zusammen. "Die LACURA Produkte habe ich ganz neu für mich entdeckt und freue mich, vor allem meinen Fans und Followern nun ein Beauty-Produkt in Form des 'Shimmer Shine Sticks' zum ALDI Preis anbieten zu können", sagt die 28-jährige Lifestyle-Influencerin und TV-Beauty. Der "Shimmer Shine Stick" eignet sich je nach Farbton zum Betonen der Wangenknochen und Lippen und ist in den Farben "Highlighter", Coral Dream" und "Bronze Kiss" zum Preis von je 3,99 Euro erhältlich.

Anna Maria Damm, bekannt durch die Sendung "Germany's next Topmodel", präsentiert gemeinsam mit ALDI SÜD ein "Hydra Beauty Mist". Das Spray mit fruchtigem Duft schenkt dem Gesicht einen Hauch von Frische und ist ideal zum Fixieren des Makeups. "LACURA überzeugt mich nicht nur im Preis, sondern ist auch qualitativ sehr hochwertig. Das 'Hydra Beauty Mist' macht meine Looks länger haltbar und sorgt so für das perfekte Finish. Ich freue mich, das Produkt auf der ALDIbeauty-Tour vorzustellen", sagt Anna Maria Damm. Das "Hydra Beauty Mist" ist zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

Beauty-Tour in drei großen deutschen Städten

Vor dem offiziellen Verkaufsstart am 27.09.2019 geht ALDI SÜD mit Clea-Lacy Juhn und Anna Maria Damm auf große Beauty-Tour. An den Standorten in Düsseldorf, Stuttgart und München können Fans auf die beiden Influencer treffen und sich kostenlos mit den LACURA Produkten schminken lassen. In den Filialen vor Ort wird es die beiden Influencer-Produkte auch vorab exklusiv zu kaufen geben.

Das sind die Termine Düsseldorf Arcaden: 16.09.2019 Das Gerber, Stuttgart: 18.09.2019 Pasing Arcaden, München: 20.09.2019

Clea-Lacy Juhn und Anna Maria Damm werden an den Nachmittagen ebenfalls an den Promotion-Ständen anzutreffen sein.

Pressekontakt:

Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.de

Pressematerial: aldi-sued.de/presse

Original-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell