Das Potenzial der Gastfreundschaft freisetzen: Sommet Education Business Solutions überarbeitet Talententwickungsmodelle

Angesichts des raschen technologischen Fortschritts, der ganze Branchen transformiert, prognostiziert der Future of Jobs Report 2024 des Weltwirtschaftsforums, dass sich 44 % der Kernkompetenzen bis 2028 weiterentwickeln müssen. Dieser Wandel unterstreicht die wachsende Bedeutung des kontinuierlichen Lernens. Laut dem LinkedIn Learning 2024 Report halten 79 % der Berufstätigen kontinuierliches Lernen für wichtig, um ihre Karriere voranzubringen – gegenüber 64 % im Jahr 2020. Im Hotel- und Gaststättengewerbe ergab eine Umfrage von Sommet Education in Europa, dass 30 % der jungen Berufstätigen der persönlichen Entwicklung Vorrang einräumen, während 29 % die berufliche Entwicklung als entscheidend für ihre Karriere ansehen.

Als Antwort auf diese Trends hat Sommet Education, ein weltweit führender Anbieter von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in den Bereichen Gastgewerbe, Luxus und Gastronomie, die Sommet Education Business Solutions ins Leben gerufen. Diese Initiative bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Ausbildung und die Entwicklung von Führungskräften und stützt sich dabei auf das Fachwissen von weltweit anerkannten Einrichtungen wie dem Glion Institute of Higher Education, Les Roches, der École Ducasse, der Indian School of Hospitality und Invictus Education. Diese Lösungen wurden entwickelt, um das Potenzial hauseigener Talente freizusetzen, und nutzen die Erkenntnisse von über 300 Pädagoginnen und Pädagogen, Weltklasse-Köchinnen und -Köchen und erfahrenen Branchenführerinnen und -führern.

Benoît-Etienne Domenget, CEO von Sommet Education, betonte: „Die Nutzung unserer erstklassigen Bildungseinrichtungen zur Verbesserung der Talententwicklungsmodelle von Unternehmen ist eine strategische Entwicklung. Durch die Integration von grundlegendem und lebenslangem Lernen bieten wir eine ganzheitliche Lösung, die Unternehmen und ihre Teams befähigt, in einer sich ständig weiterentwickelnden Branchenlandschaft erfolgreich zu sein."

Das führende Unternehmen der Luxusgastronomie, Mandarin Oriental, hat sich mit Sommet Education zusammengetan, um die Effektivität dieses Ansatzes zu demonstrieren. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Verbesserung der Lernerfahrungen von Lernenden, die Unterstützung unterversorgter Communities und die Förderung von Mitarbeitenden durch maßgeschneiderte Schulungslösungen.

Laurent Kleitman, CEO von Mandarin Oriental, kommentierte:

„Die nächste Generation von Talenten ist von zentraler Bedeutung für die Gestaltung der Zukunft der Luxusgastronomie. Sie bringt neue Perspektiven ein, setzt neue Maßstäbe und trägt dazu bei, den legendären Service des Mandarin Oriental weiterzuentwickeln. Unsere Zusammenarbeit mit Sommet Education zielt darauf ab, zukünftige Führungspersönlichkeiten im Gastgewerbe durch gezielte Ausbildung, intensives Training und eine enge Partnerschaft mit den Schulen unter dem Dach von Sommet Education zu fördern."

Zu den Lernerfahrungen von Sommet Education gehört u. a.:

Hospitality Leadership (Führung im Gastgewerbe)

Fast-Track General Manager (Geschäftsführer auf der Überholspur)

Hospitality Immersion (Eintauchen in die Gastfreundschaft)

Innovating Food and Beverage Operations (Innovationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie)

Mastering the Art of Luxury Customer Experience (Beherrschung der Kunst der luxuriösen Kundenerfahrung)

Sustainable Tourism and Destination Management (Nachhaltiges Tourismus- und Destinationsmanagement)

Innovation and Entrepreneurship: From Idea to Business Model (Innovation und Unternehmertum: Von der Idee zum Geschäftsmodell)

Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Accor und dem saudi-arabischen Tourismusministerium haben die Lösungen von Sommet Education ihren strategischen Wert bewiesen, indem sie die Fähigkeiten von Mitarbeitenden verbessern und das Wachstum der Branche fördern.

Geleitet wird die Initiative von Adrian Artimov, Vice President of Enrolment, Daniela Cassini, Global Head of Business Solutions, unterstützt von Florent Varanne, Head of Development. Gemeinsam wollen sie Talentlücken schließen, nachhaltiges Wachstum fördern und die berufliche Entwicklung durch innovative, emotional intelligente und ergebnisorientierte Strategien neu definieren.

