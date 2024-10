HUF HAUS GmbH & Co. KG

Optimistisch trotz Krisenzeiten: Fertighaushersteller HUF HAUS investiert in Produktion und Standort

Familienunternehmer Christian Huf bleibt kreativ - trotz Krisenzeiten

Die Zeichen für den Hausbau stehen nicht gerade günstig: Hohe Zinsen und Baulandpreise sowie steigende Baunebenkosten machen es immer schwerer, den Weg in das lang ersehnte Eigenheim zu finden. Auch die unübersichtliche und chaotische Förderlandschaft trägt dazu bei, dass die Zahl der Baugenehmigungen weiter abnimmt. Wie schafft es HUF HAUS in Krisenzeiten optimistisch zu bleiben?

Von der aktuellen Krisenstimmung in der Baubranche lässt sich der geschäftsführende Gesellschafter Christian Huf nicht entmutigen. Sein Credo: "Zu einem gesunden Optimismus gibt es keine vernünftige Alternative." Der Unternehmergeist wurde ihm schon früh vorgelebt: Aufgewachsen auf dem Betriebsgelände in Hartenfels war das Geschäft von klein auf Teil seines Lebens. "Ich bin damit groß geworden, dass man auf dem Weg in den Urlaub noch zwei Kunden und acht Baustellen besucht", lacht der 35-Jährige. Gemeinsam mit seinem Cousin leitet er seit 2021 die Geschicke von HUF HAUS in nunmehr vierter Generation - Christian verantwortet den Vertrieb, Benedikt den kaufmännischen Bereich. Sie ergänzen sich nicht nur persönlich, sondern auch in ihrer Expertise und haben feste Strukturen. Er sei quasi der "Außenminister", erklärt Christian Huf augenzwinkernd. "Das hat sich bei uns ganz natürlich ergeben. Eine gelebte Aufgabenverteilung gab es schon zwischen meinem Vater und meinem Onkel."

Im Gespräch wird schnell deutlich: Familie ist bei HUF HAUS nicht nur ein Wort, sondern wird tatsächlich gelebt. Sie ist Teil der Historie HUF HAUS des gesamten Unternehmens. 1912 von Urgroßvater Johann Huf als Sägewerk mit Zimmerei gegründet, wird der Betrieb mit den nachfolgenden Generationen stetig weiterentwickelt und modernisiert. Ein Meilenstein ist das ikonische "Fachwerkhaus 2000": Es zeigt die moderne Holzkonstruktion in ihrer schnörkellosen Präzision, dabei lässt sie genügend Raum für die Schönheit der umgebenden Natur - und bildet bis heute die Grundlage für die typische HUF Architektur mit ihrem hohen Wiedererkennungswert.

Klassische Architektur, individueller Service

Inzwischen steht das Familienunternehmen seit bereits 112 Jahren für exklusive Fachwerkarchitektur aus Holz und Glas, verbunden mit einem Rundum-sorglos-Service für seine Kunden. Mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der gesamten HUF HAUS Firmengruppe, hinzu kommen die Musterhäuser und Vertriebsbüros in Deutschland und im europäischen Ausland. Besonders stark boomt der Verkauf in England, aber auch in anderen Teilen der Welt kommt der einzigartige Look der HUF Häuser gut an.

Sogar nach China und in die USA wurden die Fertigbauteile schon verschifft. Jedes Jahr kommen etwa 80 bis 100 neue HUF Häuser dazu - neben energieeffizienten Einfamilienhäusern auch Objektbauten, wie beispielsweise Bürogebäude.

Die Kunden wissen den hohen Anspruch an Qualität und Service zu schätzen. "Wir bedienen einen sehr exklusiven Bereich. Der Wunsch nach einer individuellen Gestaltung ist größer denn je - sei es in puncto Technik, Smart-Home, Sicherheit oder Wellness. Da baut man dann auch mal ein Kino, eine Bowlingbahn oder ein Schwimmbad im Keller, und das macht die Hausplanung natürlich für uns alle sehr reizvoll." Ein weiterer Erfolgsfaktor ist dabei der klug strukturierte Planungs- und Bauprozess, der den Hausbau für die Bauherren so angenehm wie möglich gestalten soll. Dafür sorgen die sechs eigenen Tochterunternehmen der HUF Firmengruppe, die sämtliche Gewerke abdecken - vom Fundament über die Haus- und Heiztechnik bis hin zur Gartengestaltung. Es werden keine externen Unternehmen eingesetzt. Das garantiert nicht nur eine hohe Qualitätskontrolle, sondern erleichtert auch die Zusammenarbeit aller Beteiligten - und die Kunden erhalten sämtliche Leistungen für ihr Projekt aus einer Hand.

Investition in die Zukunft

Um die Auftragsbücher muss sich Christian Huf - trotz allgemein angespannter Konjunkturlage in der Baubranche - keine Sorgen machen: Die Produktion ist für 2025 bereits größtenteils ausgelastet. Und die Weichen sind auf eine erfolgreiche Zukunft eingestellt: In den letzten fünf Jahren investierte HUF HAUS fünf Millionen Euro in den Standort Hartenfels - trotz der aktuellen Herausforderungen durch gestiegene Preise, hohe Zinsen und Beschaffungsmangel. Das Geld floss in neue Produktionstechnik, darunter eine Flutanlage zur Beschichtung von Bauteilen, eine CNC-Maschine und eine Abbundanlage. Eine neue Schleifmaschine ist vor Kurzem dazukommen. "Wir sind sehr detailverliebt. Das ist unser eigener Anspruch, den wir an uns selbst stellen. Dementsprechend haben wir immer die neuesten Maschinen, um die Qualität und Effizienz auf hohem Niveau zu halten - und um letztlich die Zeit auf der Baustelle zu reduzieren."

Das kommt am Ende den Kunden, aber auch den Monteuren der HUF Häuser zugute. In der Verbandsgemeinde ist das Familienunternehmen der zweitgrößte Arbeitgeber und tief mit der Region verwurzelt. Das gilt nicht nur für die Firmengruppe selbst, sondern auch für Partnerunternehmen, Dienstleister und Lieferanten. "Aber, und das ist nicht zu unterschätzen, es ist zugleich eine Verpflichtung", merkt Christian Huf an: "Als Unternehmer muss man der Region etwas zurückgeben. Wir bieten sichere Arbeitsplätze im Westerwald." HUF HAUS legt nach wie vor großen Wert auf die Förderung und Ausbildung seiner eigenen Mitarbeiter.

Sie profitieren ebenfalls von der herzlichen Atmosphäre und den flachen Hierarchien des Familienunternehmens. Bei Fragen steht man hier nicht vor verschlossenen Türen, sondern findet immer ein offenes Ohr.

Modernes Vertriebskonzept

Und wie sieht er nun aus, der Optimismus in Krisenzeiten? "Natürlich kann mal etwas schieflaufen, so ist das Leben. Die Frage ist doch: Wie geht man damit um? Was lernt man daraus, damit der Fehler nicht noch einmal passieren kann? Jede Krise birgt auch neue Chancen: für Veränderung und um Neues auszuprobieren. Man muss kreativ bleiben", meint Christian Huf. Zum Beispiel in der Vertriebsstruktur: Im Mai wurde in Hamburg ein Musterhaus geschlossen, dafür eröffnete ein neuer Vertriebsstandort in der Innenstadt. "Hier wollen wir unser Portfolio vor allem online zeigen, mit einem jungen Team und frischen Ideen. Wir freuen uns auf ein spannendes neues Konzept."

Auch interessierte Besucher des HUF Dorfs in Hartenfels dürfen sich auf eine Neuerung freuen: Im Musterhauszentrum wird ein neues HUF Haus entstehen, das gleichzeitig als Ausstattungsgebäude dienen soll. Hier können Kunden künftig ihre komplette Ausstattung wie Bodenbeläge, Haustechnik oder Sanitärobjekte bemustern. Ein HUF Haus zum Anfassen - und das Versprechen, als Familienunternehmen weiterhin positiv in die Zukunft zu blicken. "Wir bleiben uns treu. Wir kennen unsere Stärken, vertrauen in unsere Produkte und vor allem in unsere Belegschaft - und rüsten uns für alles, was auf uns zukommt."

