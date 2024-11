M-net Telekommunikations GmbH

M-net und Messe Augsburg: Neue Glasfaser-Power für Veranstaltungen

Die Messe Augsburg setzt seit dem Sommer 2024 auf die Telekommunikationslösungen von Bayerns führendem Glasfaseranbieter M-net. Mit M-net, zu dessen Gesellschaftern auch die Stadtwerke Augsburg gehören, konnte die Messe im fairen Wettbewerb einen starken, regionalen Partner gewinnen. Durch seinen engagierten Glasfaserausbau, seine Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit hat sich M-net, insbesondere im Geschäftskundenumfeld bei der Versorgung mit anspruchsvollen Telekommunikationsdiensten, einen Namen gemacht.

Bereits seit einigen Monaten ist die Messe Augsburg über eine direkte Glasfaseranbindung (Direct Access) mit dem leistungsstarken Quantennetz von M-net verbunden. Dabei kann die Messe Augsburg ihre standardmäßig gebuchte Übertragungsgeschwindigkeit flexibel auf die zehnfache Bandbreite erhöhen. Für die Messe Augsburg ist diese Anpassungsfähigkeit außerordentlich wichtig, da sie so jederzeit auf spezielle Anforderungen oder Wünsche ihrer eigenen Kunden eingehen und eine optimale Datenübertragung für sämtliche Events sicherstellen kann. Als Back-up hat die Messe im eigenen Netzwerk derzeit noch einen LTE-Router zur Absicherung der Internetleitung installiert. Mittelfristig ist die Verlegung einer zweiten Glasfaserleitung als redundante Anbindung zum Messegelände denkbar. So kann der Veranstaltungsbetrieb auch im Falle von mechanischen Störungen auf einer Leitung sichergestellt und reibungslos fortgesetzt werden. Über die neue Glasfaseranbindung stellt M-net zudem hochqualitative IP-basierte Telefoniedienste für die Messe bereit.

Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg, zeigt sich von der Zusammenarbeit mit M-net überzeugt: "Von der Umstellung über die Flexibilität bis hin zur hohen Dienstleistungsqualität unseres neuen Partners passt alles. Die ersten Veranstaltungen auf unserem Gelände liefen bereits über die neue Glasfaseranbindung von M-net. Eine stabile und schnelle digitale Infrastruktur ist essential für ein modernes Messegelände."

"Als bayerischer Glasfaserpionier blicken wir zurück auf eine inzwischen fast 25-jährige Erfolgsgeschichte", sagt Nelson Killius, Sprecher der M-net Geschäftsführung. "Inzwischen versorgen wir über 500.000 Privat- und Geschäftskunden in Bayern und Hessen mit zuverlässigen und leistungsstarken Telekommunikationsdiensten - und es werden immer mehr. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Messe Augsburg einen weiteren namhaften Kunden aus der Region von unseren Leistungen überzeugen konnten. Denn was uns auszeichnet, sind nicht nur Spitzentechnologie und passende Lösungen für jeden Bedarf. Sondern auch, dass wir mit unseren Ansprechpartnern vor Ort präsent sind und die Sprache unserer Kunden sprechen."

Nicht zuletzt hat M-net in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge das Zertifikat "klimaneutral" des TÜV Rheinland erhalten und ist damit weiterhin der erste CO2-neutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Die Klimaneutralität nach Scope 1 und 2 des Greenhouse Gas Protocols bedeutet, dass das Unternehmen bilanziell keine direkten und indirekten Treibhausgas-Emissionen mehr verursacht, beispielsweise bei der Energie- und Wärmeversorgung, Kältetechnik oder im Fuhrpark. Das passt ideal zur Messe Augsburg, die mit M-net nicht nur auf einen renommierten Partner aus der Region setzt, sondern auch einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klimaschutz geht.

Über M-net

M-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kunden schnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breites Fernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse: Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieter aus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort und schafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen ist Vorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beim Connect Festnetztest achtmal in Folge mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet. Darüber hinaus übernimmt M-net auch gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft: Das Unternehmen ist seit 2021 durch den TÜV Rheinland als klimaneutral zertifiziert und somit der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland.

Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger. M-net zählt mehr als 500.000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt ca. 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 268 Millionen Euro.

Über Messe Augsburg:

Die Messe Augsburg ist ein Wirtschaftsmotor mit Ausstrahlung weit über die Grenzen Bayerns hinaus. Augsburg punktet mit einem bestens strukturierten und auch international gut erreichbaren Messegelände, persönlichem Service und dem Charme der zweitältesten Stadt Deutschlands. Die Messe Augsburg ist Full-Service-Partner für Messen und Events: 7 Hallen mit 48.000 m² Bruttofläche, 10.000 m² Freigelände, ein Tagungscenter, vier Eingangsbereiche, beste Verkehrsanbindung sowie 3.650 Parkplätze in unmittelbarer Nähe bieten eine Vielzahl an individuell planbaren Veranstaltungsmöglichkeiten. www.messeaugsburg.de

