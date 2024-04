Autostadt GmbH

"Beats, Bands und Beach" - Jetzt Tickets sichern für die coolsten Sommerkonzerte des Jahres

2 Audios

240418_BmE_Sommerfestival.mp3

MP3 - 4,3 MB - 02:21 Download Your browser does not support the audio element.

240418_OTP_Sommerfestival.mp3

MP3 - 2,9 MB - 03:08 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

Wolfsburg (ots)

Anmoderationsvorschlag: Der Sommer steht so langsam in den Startlöchern. Und wenn man sich anschaut, was alles los sein wird, verspricht der auch, ganz schön heiß zu werden: Jede Menge Open-Air-Events wie Konzerte und Festivals stehen wieder an. Und da sollten Sie sich das Sommerfestival der Autostadt in Wolfsburg unbedingt vormerken. Unter dem Motto "Beats, Bands und Beach" kann man hier vom 21. Juni bis 4. August diesen Sommer wieder unglaublich viel erleben. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt schon? Damit Sie nichts verpassen, denn für viele Highlights sind die Tickets ganz schnell weg. Mehr von Helke Michael.

Sprecherin: Es wird wieder einiges los sein beim Sommerfestival der Autostadt. Unter anderem wird es insgesamt 29 Live-Konzerte geben, für die man sich allerdings ranhalten sollte, wenn man dabei sein will, so Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus.

O-Ton 1 (Armin Maus, 31 Sek.): "Wir sind unglaublich stolz, ganz viele nationale und internationale tolle Künstlerinnen und Künstler gewonnen zu haben, zum Beispiel Katie Melua, da haben wir Lena, Tom Walker, einen ganz tollen britischen Singer-Songwriter. Dann haben wir die Urgesteine des Texas-Rock ZZ Top. Wir haben Jan Delay & Disco No.1, Al Di Meola, Nils Landgren mit seiner Funk Unit. Wirklich eine ganz große, lange Liste, ich nenne jetzt nur ein paar. Auf zwei Bühnen. Und wir glauben tatsächlich, dass auch in diesem Jahr die Tickets relativ schnell weg sein werden."

Sprecherin: Länger im Voraus zu planen, lohnt sich auch für die Bildungsworkshops. Wie bei den Konzerten kann man zwar Glück haben, noch kurzfristig reinzukommen. Die Plätze sind allerdings begrenzt und die Workshops sehr beliebt bei den Kindern und Jugendlichen.

O-Ton 2 (Armin Maus, 20 Sek.): "Da können sie mit selbst hergestellten, natürlichen Farben kreativ werden. Sie können ihr eigenes Elektromobil gestalten oder beim 'Foto-Safari-Workshop' in die digitale Bildbearbeitung reinschnuppern. Es wird aber auch wieder unsere Tandem-Workshops geben, bei denen ein Elternteil und ein Kind zusammenarbeiten. Für Jugendliche spannend dürfte der 3D-Drucker sein, der Lasercutter, an denen sie arbeiten können."

Sprecherin: Auch sonst kommen hier Spaß und Abwechslung nicht zu kurz - mit jeder Menge Platz zum Toben für Kinder und einem neuen Family-Bereich. Außerdem ist der Kletterbereich mit unterschiedlich schwierigen Kletterwänden um eine Attraktion reicher.

O-Ton 3 (Armin Maus, 15 Sek.): "Das ist eine Kletterwand, die ein bisschen wie ein Jenga-Turm aussieht und ist sehr hoch und steht mitten in unserer Lagune, steht im Wasser. Außerdem wird´s weitere interaktive Kletterelemente geben. Also wenn man sich da mal ausprobieren möchte, ohne irgendein Risiko einzugehen, ist das genau richtig!"

Sprecherin: Entspannen kann man natürlich auch. Das ganze Gelände ist ein bisschen wie ein Zen-Garten angelegt. Im Sommer kann man es sich außerdem auf "Cool Summer Island" richtig gut gehen lassen.

O-Ton 4 (Armin Maus, 22 Sek.): "Das ist unsere schwimmende Halbinsel im Hafenbecken des Mittellandkanals. Also, da haben wir feinen Sandstrand, Sitz- und Liegemöglichkeiten, ganz gechillt in lauschiger Sommeratmosphäre einen Cocktail schlürfen. Und man kann sich in einem der Elektro- oder Tretboote ganz entspannt auf dem Wasser treiben lassen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ganz, ganz viele von denen, die uns jetzt zuhören, tatsächlich auch in die Autostadt kommen. Es lohnt sich!"

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie mehr wissen wollen, was beim Sommerfestival in der Autostadt alles so los ist, wer alles auf der Bühne steht und welche Tickets Sie sich ganz schnell sichern sollten, schauen Sie am besten mal im Netz auf autostadt.de/sommer vorbei. Da gibt's alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick.

Original-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuell