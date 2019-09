Blauer AUTOZUG Sylt

Sonderfahrplan blauer Autozug Sylt während DB-Streckenbauarbeiten vom 5. 11. bis 8.12.2019

Auch während Bauzeit täglich zehn Fahrten (außer an Sperrtagen)

Niebüll (ots)

Aufgrund von Streckenbauarbeiten der DB im Abschnitt zwischen Niebüll und Westerland kann der Zugverkehr von und nach Sylt in der Zeit vom 5. November 2019 bis 8. Dezember 2019 nur eingeschränkt stattfinden. Der blaue AUTOZUG Sylt bietet auch während dieser Bauzeit täglich 10 Fahrten an. Ausnahme sind die von der DB definierten Sperrtage - jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im November. An diesen Sperrtagen kann aufgrund der Streckenbauarbeiten leider kein Autozugverkehr angeboten werden.

Ansonsten sind alle stattfindenden Autozugfahrten während der Bauzeit ab sofort online buchbar und auch fest reservierbar auf www.autozug-sylt.de

Den Baufahrplan (5.11. bis 28.11. und 29.11. bis 8.12.2019) finden Sie druckbar anbei. Infos: www.autozug-sylt.de/fahrplan

Ab 15. Dezember 2019 tritt der neue Jahresfahrplan 2020 in Kraft. Der blaue AUTOZUG Sylt bietet dann je nach Saison bis zu 26 Fahrten täglich an.

Tickets gibt es online (nur beim blauen Autozug auf Wunsch auch inklusive Reservierung) oder vor Ort beim Serviceteam auf den Verladeterminals in Niebüll (Spuren 9-11) und Westerland/Sylt (Spuren 7-8).

Über den blauen AUTOZUG Sylt:

Die RDC AUTOZUG Sylt GmbH ist das erste private Eisenbahnverkehrsunternehmen, das Fahrzeuge mit Insassen über den Hindenburgdamm vom Festland auf die Insel Sylt und zurück transportiert. Das Unternehmen mit Sitz auf Sylt gehört zur Railroad Development Corporation (RDC), einem mittelständischen, international aktiven Eisenbahnunternehmen aus Pittsburgh/USA. Das Unternehmen erhielt im Frühjahr 2015 einen Rahmenvertrag mit zehnjähriger Laufzeit für den blauen AUTOZUG Sylt und fährt seit Oktober 2016 täglich an 365 Tagen im Jahr. Im aktuellen Fahrplanjahr 2019 können Fahrgäste mit dem blauen AUTOZUG Sylt bis zu 22mal täglich zwischen Niebüll und Westerland/Sylt fahren. Als einziger Anbieter bietet der blaue AUTOZUG Sylt die Möglichkeit, online auch Tickets mit fester Platzreservierung zu buchen: www.autozug-sylt.de. Der blaue AUTOZUG Sylt befördert Pkw und Lkw aller Größen sowie Transporter, Gespanne, Wohnwagen und (ab Dezember 2019) Busse.

