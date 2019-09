Juwelo Deutschland GmbH

Der neue Herbsttrend bei Juwelo heißt Saphir

Berlin (ots)

Nicht nur Geburtssteine sind im Trend, sondern auch echte Juwelen. Und in der Kombination sind sie perfekt. Das schönste Herbstjuwel für alle Geburtstagskinder im September ist der Saphir. Seine größte Vielfalt präsentiert Juwelo, Deutschlands einziger TV-Sender für Echtschmuck und Experte für farbige Edelsteine, noch bis Ende September. Live im TV am 29. und 30. September ab 17 Uhr und online auf juwelo.de

Der Verband der amerikanischen Edelsteinhändler kürte den Saphir zum Geburtsstein des Monats September. Über die Jahrhunderte haben sich verschiedene Traditionen und Bräuche entwickelt, nach denen jedem Kalendermonat ein oder mehrere Edelsteine zugeordnet wurden. Der berühmte amerikanische Gemmologe George Frederick Kunz hat viele dieser Überlieferungen gesammelt und zu neuer Popularität verholfen.

"Der Saphir ist nicht nur wunderschön, sondern auch reich an Geschichten", berichtet Juwelo-Geschäftsführerin Annette Freising. Sie sagt: "Der Saphir ist eine Legende der Welt der Edelsteine." Von vielen werden Saphire als romantische Edelsteine geschätzt, besonders seit Prinzessin Diana und später Herzogin Catherine einen 12-karätigen Blauen Saphir als Verlobungsring trugen. Der Saphir hat für jeden etwas zu bieten und gehört darum nicht ohne Grund zusammen mit Diamant, Smaragd und Rubin zu den weltbekannten "Großen Vier" der Edelsteinwelt.

Ob von Kornblumenblau zu Königsblau, oder von Pfirsich bis Violett, der Saphir bietet eine attraktive Auswahl an Farben und Schattierungen. Diese Vielfalt, gepaart mit den spannenden Anekdoten zu seiner Geschichte und Entstehung, sind Grund genug dafür, den Geburtsstein des Monats September einen festen Platz in jeder Schmucksammlung zu reservieren.

Für Juwelo ist es selbstverständlich, dass Schmuckkauf Vertrauenssache ist. Aus diesem Grund begleitet Juwelo den Weg eines Edelsteins von der Mine bis zum Schmuckstück und gestaltet diesen Weg möglichst transparent. Saphire werden überwiegend in alluvialen Lagerstätten gefunden - also in von Bergen heruntergespültem Gestein und Geröll. Der Abbau von Saphiren erfolgt häufig in sehr kleinem Umfang und oft an Ufern von Seen und Flüssen. Beispielsweise hat die Regierung von Sri Lanka ein Gesetz erlassen, das nach abgeschlossenem Saphir-Abbau die Umwandlung des genutzten Bodens zu Reisfeldern vorsieht.

