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Drehstart von HERKUNFT

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München (ots)

Der Roman "Herkunft" von Sasa Stanisic hat seit Erscheinen nicht nur Bestsellerlisten erobert und unzählige Literaturpreise, darunter den Deutschen Buchpreis 2019, gewonnen, sondern auch viele Lesende tief berührt. Nun wird der Bucherfolg von UFA Fiction in Ko-Produktion mit LEONINE Studios und ARD Degeto Film fürs Kino verfilmt. Seit Mitte April finden unter der Regie von Clara Zoë My-Linh von Arnim in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sowie Kroatien die Dreharbeiten zu HERKUNFT statt.

Der Kinostart ist 2027 im Verleih von LEONINE Studios geplant.

Zum Film: Visegrad, Bosnien und Herzegowina: Eigentlich holt der Schriftsteller Aleksandar, genannt Sasa, seine resolute, demenzkranke Großmutter Kristina ab, um sie in ein Pflegeheim zu bringen. Doch Kristina ist der festen Überzeugung, dass eine gemeinsame Reise in ihr Heimatdorf Oskorusa ansteht. Aleksandar bringt es nicht übers Herz, sie zu enttäuschen. Und so beginnt für beide ein Roadtrip, der zur ungeplanten Reise in die Vergangenheit wird - auch für Aleksandar, als Kind von allen Sasa genannt. Nach Ausbruch des Bosnienkrieges flieht er als Kind mit der Familie aus Visegrad nach Deutschland und landet in einem Flüchtlingsheim in Heidelberg. Die Geschichte seines Aufbruchs und Neuanfangs und die von Kristinas Rückkehr in ihr Heimatdorf verschmelzen zu einer tragikomischen Erzählung über Gegenwart und Vergangenheit, Erinnerung und Vergessen, die Unmöglichkeit des Ankommens und den ersten und entscheidenden Zufall in unserer Biografie - unsere Herkunft.

Basierend auf dem gefeierten Roman "Herkunft" von Sasa StanisiÄc hat Senad Halilbasic ein berührendes Drehbuch verfasst, das von Clara Zoë My-Linh von Arnim ("Die Zweiflers", "Marzahn, Mon Amour") inszeniert wird. In den Hauptrollen spielen Slavko Popadic ("Krank Berlin", "Schwarzes Gold"), Gordana Boban-Herovic("Tatort"), Marija Skarisic ("Mare"), Carlo Ljubek ("Schlafende Hunde")- in weiteren Rollen sind Bjarne Mädel ("25 km/h"), Anke Engelke ("Eingeschlossene Gesellschaft"), Karoline Herfurth ("Wunderschön"), Max Riemelt ("Bonn"), Stipe Erceg ("Asbest") und Nina Kunzendorf ("Phoenix") zu sehen.

HERKUNFT ist eine Produktion von UFA Fiction in Zusammenarbeit mit LEONINE Studios und ARD Degeto Film. Produziert von Sinah Swyter (UFA Fiction) und Leslie-Alina Schäfer. Executive Producer ist Sebastian Werninger.Koproduziert von Steffi Ackermann, Cosima von Spreti, Quirin Berg und Max Wiedemann. Die Redaktion verantworten Sebastian Lückel und Claudia Grässel.

Der Film wird gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW, die MFG Filmförderung Baden-Württemberg, die Filmförderungsanstalt, den Deutschen Filmförderfonds sowie den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Der Roman "Herkunft" von Sasa Stanisic ist 2019 im Luchterhand Literaturverlag erschienen.

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