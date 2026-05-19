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Clasart Classic bringt am 30. Mai Gabriela Lena Franks erste Oper EL ÚLTIMO SUEÑO DE FRIDA Y DIEGO live aus der Met ins Kino

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München (ots)

Die Saison 2025/2026 geht farbenfroh und musikalisch mitreißend zu Ende. Gabriela Lena Franks Oper EL ÚLTIMO SUEÑO DE FRIDA Y DIEGO schildert das turbulente Leben und die toxische Beziehung zweier Ikonen der Kunstgeschichte: Frida Kahlo und Diego Rivera.

Gabriela Lena Frank wird weithin für die Verbindung zeitgenössischer klassischer Musik mit lateinamerikanischen Rhythmen gefeiert und zählt seit Jahren zu den profiliertesten Komponistinnen der amerikanischen Gegenwartsmusik. Die Künstlerin mit peruanischen, chinesischen und litauischen Wurzeln ist die diesjährige Gewinnerin des Pulitzer Prize for Music, die weltweit bedeutendste Auszeichnung für Komponist*innen.

Ihre erste Oper EL ÚLTIMO SUEÑO DE FRIDA Y DIEGO entführt uns in das Jahr 1957, an den lebhaften und festlichen "Día de los Muertos" (Tag der Toten), drei Jahre nach dem Tod der großen Malerin Frida Kahlo. Von tiefer Sehnsucht nach seiner geliebten Frida beseelt, sieht Diego Rivera seinen innigsten Wunsch an diesem Tag erfüllt: Die beiden Künstler begegnen sich zu einem letzten, flüchtigen Wiedersehen. Noch einmal durchlebt das berühmt-berüchtigte Paar seine leidenschaftliche und von Leid durchdrungene Liebe, bevor es sich für immer aus der Welt der Lebenden verabschiedet.

Aus diesem kraftvollen Stoff haben Gabriela Lena Frank und der Dramatiker und Librettist Nilo Cruz, auch er Pulitzer-Preisträger, eine wirbelnde, lebendige Oper gezaubert. Wie ihre Protagonisten sprüht auch die Oper vor Farben und Energie, sowohl auf der Bühne als auch im Orchestergraben.

Die zauberhafte Mezzosopranistin Isabel Leonard verkörpert die mexikanische Malerin Frida Kahlo, die nach einem verheerenden Straßenbahnunglück im Alter von 18 Jahren den Rest ihres kurzen Lebens unter chronischen Schmerzen verbrachte. Als untröstlicher Diego Rivera ist Bariton Carlos Álvarez zu erleben, ein Mann, dem Untreue zur zweiten Natur geworden war, dessen einzig wahre Muse jedoch stets seine "Friduchita" blieb, ohne die jede Inspiration in ihm erloschen ist. Der deutsche Countertenor und vielseitige Performancekünstler Nils Wanderer singt und spielt in seinem Met-Debut den jungen Schauspieler Leonardo, der in Gestalt der legendären Schauspielerin Greta Garbo vorübergehend in die Welt der Lebenden zurückkehrt. Hüterin der aztekischen Unterwelt ist La Catrina, in deren Macht es liegt, Genehmigungen für eine kurze Rückkehr in die Welt der Lebenden zu erteilen und die eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Toten für ihre jährliche Pilgerfahrt versammelt hat. Die in einem skelettartigen Kostüm steckende Figur übernimmt die nicaraguanisch-amerikanische Sopranistin Gabriella Reyes.

Yannick Nézet-Séguin dirigiert die Met-Premiere von Franks Oper, eine "selbstbewusste, fantasievolle Partitur" (The New Yorker), die "vor Farbe und frischer Individualität strotzt" (Los Angeles Times).

Die visuell atemberaubende Produktion, die von Kahlos und Riveras Gemälden inspiriert ist, wird von Deborah Colker spektakulär inszeniert und choreografiert. Für das Bühnen- und Kostümdesign, das die ikonischen Traumwelten der beiden Künstler einfängt, zeichnet Jon Bausor verantwortlich.

Hier finden Sie den Trailer zu EL ÚLTIMO SUEÑO DE FRIDA Y DIEGO.

Die Met-Saison 2025/2026 wird live auf über 200 Leinwände in Deutschland und Österreich übertragen. Der Kartenvorverkauf für alle Vorstellungen läuft. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Informationen finden Sie unter www.metimkino.de.

Letzter Termin der MET LIVE IM KINO-Saison 2025/2026:

30. Mai: Frank EL ÚLTIMO SUEÑO DE FRIDA Y DIEGO (Isabel Leonard, Carlos Álvarez, Nils Wanderer)

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