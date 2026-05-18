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Himmlische Zahlen für EIN MÜNCHNER IM HIMMEL - DER TOD IST ERST DER ANFANG

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München (ots)

EIN MÜNCHNER IM HIMMEL - DER TOD IST ERST DER ANFANG schreibt himmlische Zahlen: In Bayern startete die Komödie auf Platz 2 der Kinocharts direkt hinter "Der Teufel trägt Prada 2" mit starken durchschnittlich 589 Besuchern pro Kino und vielerorts ausverkauften Vorstellungen. Inklusive Previews sahen den Film bereits über 88.000 Besucher und bescherten David Dietl damit das erfolgreichste Startwochenende seiner bisherigen Karriere.

Ab heute Abend gehen David Dietl und Maximilian Brückner auf Kinotour durch Bayern, um dem Publikum den Film persönlich zu präsentieren.

EIN MÜNCHNER IM HIMMEL - DER TOD IST ERST DER ANFANG läuft seit dem 14. Mai 2026 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.

Taxifahrer und Münchner Original Wiggerl (Maximilian Brückner) landet nach einem Autounfall im Himmel - aber statt Bier und Blasmusik gibt's hier nur Soja-Manna und Yoga zu Harfenklängen. Ein Albtraum für den aufmüpfigen bayerischen Dickkopf.

Damit im Himmel wieder Ruhe und Frieden einkehrt, schickt man ihn kurzerhand mit einer Mission zurück. Wenn er es schafft sein Karma-Konto auf Vordermann zu bringen, darf er auf der Erde bleiben.

Allerdings ist Wiggerls Tochter Toni (Momo Beier) die Einzige, die ihn jetzt noch sehen und hören kann. Für alle anderen ist er Luft. Seine Bitte, ihm zu helfen, schmettert Toni ab - schließlich hat sich ihr Vater zu Lebzeiten kaum um sie und ihre Mutter (Hannah Herzsprung) gekümmert. Nur mit einer ordentlichen Portion Selbsterkenntnis gelingt es Wiggerl schließlich wieder etwas Vertrauen zurückzugewinnen. Aber der Wettlauf gegen die Zeit ist noch nicht vorbei und Wiggerl dämmert so langsam, worum es bei seiner Mission eigentlich geht...

EIN MÜNCHNER IM HIMMEL - DER TOD IST ERST DER ANFANG ist eine charmant-bayerische Komödie über Familie, Freunde und zweite Chancen. Regie führte David Dietl ("Feste & Freunde - Ein Hoch auf uns!", "Gute Freunde - der Aufstieg des FC Bayern"), der mit gewohnt feinem Gespür für besondere und berührende Geschichten das Münchner Lebensgefühl auf unverwechselbare Weise einfängt. Für das Drehbuch zeichnet Marcus Pfeiffer ("Beckenrand Sheriff") verantwortlich. Rund um Maximilian Brückner ("Wunderschöner") als Wiggerl spielt ein wunderbarer Cast: darunter Hannah Herzsprung als Tonis Mutter, die bereits in "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" ihr Gespür für bayerische Geschichten unter Beweis gestellt hat, Momo Beier ("Alter weißer Mann") als seine Tochter Toni, Marcel Mohab ("Wie kommen wir da wieder raus") als Wiggerls alter Freund Lucky, Michaela May ("Familienfest") als Tonis Oma, Heiner Lauterbach ("Enkel für Fortgeschrittene"), Simon Pearce ("Wer gräbt den Bestatter ein?"), Sigi Zimmerschied ("Rehragout-Rendezvous"), Robert Palfrader ("Dampfnudelblues"), Maxi Schafroth ("Servus Baby", "Pumuckl und das große Missverständnis") sowie Olli Schulz und Ina Müller.

EIN MÜNCHNER IM HIMMEL - DER TOD IST ERST DER ANFANG ist eine Produktion von Wiedemann & Berg Film, in Koproduktion mit EPO-Film. Die Produzenten sind Marcus Welke, Quirin Berg und Max Wiedemann, Koproduzenten sind Jakob Pochlatko und Dieter Pochlatko. Gefördert wurde das Projekt durch das Österreichische Filminstitut (ÖFI+, Standortprinzip), den Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und den FilmFernsehFonds Bayern (FFF).

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