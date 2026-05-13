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Guy Ritchie präsentiert IN THE GREY bei Special Screening in Berlin

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München (ots)

Volles Haus und volle Ladung Ritchie - im Berliner Zoo Palast wurde am gestrigen Abend nicht lange gefackelt, sondern stilvoll abgeliefert. Zahlreiche Fans sowie bekannte Content Creator wie Dannero, Melo Nsuka, Nerdzika, Jonas Wuttke und Jakob Grün folgten der Einladung von LEONINE Studios zum Special Screening des neuesten Guy-Ritchie-Actioners IN THE GREY. Moderator Daniel Boschmann begrüßte den Regisseur für ein gutgelauntes Q&A auf der Bühne, in dem Guy Ritchie exklusive Einblicke in den Dreh gab und Anekdoten von seinem Star-Cast rund um Jake Gyllenhaal und Henry Cavill erzählte. IN THE GREY ab 21. Mai 2026 im Verleih von LEONINE Studios im Kino!

Rasante Schnitte, schnelle Dialoge, raffinierte Twists und unvergleichlicher britischer Humor: Mit IN THE GREY bleibt Ritchie seiner Handschrift treu und weiß, was die Fans lieben - so auch das Publikum im Berliner Zoo Palast, das IN THE GREY begeistert feierte.

Wer gestern nicht dabei sein konnte, kann sich jetzt entspannt zurücklehnen, die Lage checken und schon mal den eigenen Coup planen - IN THE GREY startet am 21. Mai in den deutschen Kinos. Ein Action-Highlight, das man nicht verpassen sollte!

Mit automatischen Waffen und Sprengstoff gehen sie genauso geschickt um wie mit Einfluss, Macht und Worten: Ein Team von Eliteagenten (Eiza González, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill), das in globalen Grauzonen agiert, wird auf einen skrupellosen Despoten angesetzt, der eine Milliarde Dollar hinterzogen hat. Auf einer streng bewachten Privatinsel entwickelt sich die trickreiche Mission, das Geld zurückzuholen, zu einem strategischen Wettrennen, bei dem jedes Mittel recht ist.

Mit IN THE GREY ist Guy Ritchie einmal mehr in Höchstform und begeistert mit einem Action-Feuerwerk der Extraklasse an spektakulären Schauplätzen, mit unvergleichlichem Style und lässigem Humor. Dabei versammelt er vor der Kamera ein absolutes Top-Ensemble, das mit Cleverness und Coolness besticht: Jake Gyllenhaal ("The Bride - Es lebe die Braut", "Spider-Man: Far From Home"),Henry Cavill ("Man of Steel", "Codename U.N.C.L.E."), Eiza González ("3 Body Problem", "Baby Driver") und Rosamund Pike ("Die Unfassbaren 3 - Now You See Me", "Gone Girl").

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