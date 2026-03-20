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HORST SCHLÄMMER SUCHT DAS GLÜCK

Horst Schlämmer bringt das Glück nach Essen: Der Kultreporter begeistert bei Weltpremiere

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München (ots)

Gestern Abend brachte Horst Schlämmer das Glück nach Essen! Der Kultreporter aus Grevenbroich feierte in der Lichtburg die Weltpremiere seines Kinofilms HORST SCHLÄMMER SUCHT DAS GLÜCK - und sorgte für glückliche Gesichter, wohin man sah. Gemeinsam mit den Darstellern Tahnee, Meltem Kaptan, Laura Thomas, Eva Habermann, Nikolaus Benda und Norbert Heisterkamp sowie Regisseur Sven Unterwaldt stellte sich der legendäre Reporter dem Blitzlichtgewitter auf dem Roten Teppich und präsentierte dem Publikum anschließend seine kinotreife Glücksmission. Und das pünktlich zum heutigen Internationalen Tag des Glücks - Schätzlein, wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Horst Schlämmer hat die Faxen dicke: Die Preise steigen, die Stimmung sinkt, die Kneipen schließen. Kurzum: Deutschland hat Rücken! Und zwar im Gesicht. Also geht der stellvertretende Chefredakteur vom "Grevenbroicher Tagblatt" auf eine große Reise mit noch größerem Ziel: Er will den Leuten ihr Lächeln zurückbringen! Doch wie wird man glücklich? Schwere Zeiten verlangen nach klaren Antworten - und weil man die in Grevenbroich nicht finden kann, begibt sich Horst Schlämmer auf die Reise seines Lebens: Von Süddeutschland bis Sylt, von Berlin bis Büsum - per Anhalter, Krabbenkutter oder Schienenersatzverkehr. Er trifft Passanten, Promis und Psychologen, fragt knallhart nach und verliert, trotz vieler Rückschläge, nie seine Mission aus den Augen: Die Menschen wieder glücklich zu machen!

Endlich bekommt die Nation, was sie braucht: Horst Schlämmer! Hape Kerkeling, einer der größten deutschen Entertainer, kehrt 2026 mit seiner legendären Kultfigur zurück auf die Leinwand. Suchte der stellvertretende Redakteur des "Grevenbroicher Tagblatts" in seinem ersten Kinoabenteuer "Horst Schlämmer - Isch kandidiere" noch das persönliche Glück in der großen Politik, findet er es nun in den kleinen Alltagsbegegnungen im ganzen Land. Entstanden ist eine Kinokomödie, die uns dem Glück näherbringt!

Regie führte Sven Unterwaldt ("Catweazle", "7 Zwerge", "Die Schule der magischen Tiere"). An der Seite von Hape Kerkeling ("Horst Schlämmer - Isch kandidiere", "Der Junge muss an die frische Luft") spielen die Comedian Tahnee Schaffarczyk in ihrer ersten Kinorolle sowie Laura Thomas ("Wissen macht AH!") sowie Meltem Kaptan ("Alter weißer Mann") und viele mehr. HORST SCHLÄMMER SUCHT DAS GLÜCK ist eine Produktion der Honeybird Film in Koproduktion mit LEONINE Studios und ARD Degeto Film. Ausführende Produktion ist Bubbles Film. Gefördert wurde das Projekt durch die Film- und Medienstiftung NRW, die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und den Deutschen FilmFörderFonds.

Das Original-Hörspiel zum Kinofilm ab 20. März 2026 im Streaming.

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