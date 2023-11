LEONINE Studios

Die "Wochenendrebellen" am 7. Dezember zu Gast im RTL Jahresrückblick

München (ots)

Die auf wahren Begebenheiten basierende, warmherzige Komödie WOCHENENDREBELLEN (Kinostart 28.9.2023) hat sich als wahrer Publikumsliebling erwiesen und läuft weiterhin mit großem Erfolg in den deutschen Kinos! Grund genug, die "echten" Wochenendrebellen, auf deren einzigartiger Geschichte der Film beruht, in die Show "2023! Menschen, Bilder, Emotionen" mit Stefan Hallaschka einzuladen. Wer wissen möchte, ob Jason von Juterczenka und sein Vater Mirco inzwischen einen Lieblingsfußballverein gefunden haben, sollte am 7.12. um 20:15 Uhr RTL einschalten.

Basierend auf der wahren Geschichte von Mirco und Jason von Juterczenka erzählt die feinsinnige Komödie von Marc Rothemund (DIESES BESCHEUERTE HERZ, MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN) authentisch, liebevoll und mit viel Esprit, wie ein Vater und sein autistischer Sohn aus ihrem Alltag ausbrechen und auf ihren gemeinsamen Touren zu verschworenen WOCHENENDREBELLEN werden.

Zum Film: Mirco (Florian David Fitz) ist beruflich bedingt viel unterwegs, während seine Frau Fatime (Aylin Tezel) das fordernde Familienleben organisiert. Ihr zehnjähriger Sohn Jason (Cecilio Andresen) ist Autist und sein Alltag besteht aus täglichen Routinen und festen Regeln. Als der Familie Jasons Wechsel auf eine Förderschule nahegelegt wird, ist auch Mirco als Vater gefordert. Er schließt einen Pakt mit seinem Sohn: Jason verspricht, sich alle Mühe zu geben, sich in der Schule nicht mehr provozieren zu lassen, wenn Mirco ihm hilft, einen Lieblingsfußballverein zu finden. Allerdings will Jason sich erst für einen Verein entscheiden, wenn er alle 56 Mannschaften der ersten, zweiten und dritten Liga live in ihren jeweiligen Stadien gesehen hat. Dabei hat er sehr individuelle Kriterien - von Maskottchen, Nachhaltigkeit über Rituale der Spieler bis hin zu den Farben der Fußballschuhe. Auf ihren außergewöhnlichen Reisen durch Deutschland lassen Vater und Sohn die heimische Routine hinter sich und finden alles, was sie nie gesucht, aber definitiv gebraucht haben.

WOCHENENDREBELLEN wurde nach einem Drehbuch von Richard Kropf ("Kleo", "4 Blocks", "Para - Wir sind King") verfilmt und basiert auf der wahren Geschichte von Mirco und Jason von Juterczenka, die sie in ihrem Buch "Wir Wochenendrebellen" veröffentlicht haben.

Die Hauptrollen spielen Florian David Fitz (DAS PERFEKTE GEHEIMNIS, DER NACHNAME), der junge Cecilio Andresen sowie Aylin Tezel (7500, ALMANYA - WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND). In weiteren Rollen sind Joachim Król (WUNDERSCHÖN, DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT), Leslie Malton ("Der große Bellheim", DA GEHT NOCH WAS) und Milena Dreißig (NIGHTLIFE, "Blackout") zu sehen.

WOCHENENDREBELLEN wurde produziert von Wiedemann & Berg Film in Koproduktion mit LEONINE Studios und SevenPictures Film. Produzent:innen sind Justyna Muesch, Quirin Berg und Max Wiedemann (DIE GOLDFISCHE, WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS, DAS LEBEN DER ANDEREN, u.v.m.). Richard Kropf ist Executive Producer, Mark Popp ausführender Produzent und Stefan Gärtner Ko-Produzent. Für die Kameraführung zeichnet Grimme-Preisträger Philip Peschlow (JIM KNOPF UND DIE WILDE 13, "Der Pass") verantwortlich. Das Szenenbild stammt von Susann Bieling (DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT), Kostümbildnerin ist Peri de Braganca (ENFANT TERRIBLE).

WOCHENENDREBELLEN wurde gefördert durch Deutscher Filmförderfonds (DFFF), Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), Filmförderungsanstalt (FFA), FilmFernsehFonds Bayern (FFF) und Film- und Medienstiftung NRW. Der Film wird von DFL Deutsche Fußball Liga unterstützt.

