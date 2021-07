LEONINE Studios

BECKENRAND SHERIFF

Die neue Komödie von Marcus H. Rosenmüller

Ab 9. September 2021 im Kino

München (ots)

Mit BECKENRAND SHERIFF kommt am 9. September 2021 die neue Kinokomödie von Erfolgsregisseur Marcus H. Rosenmüller auf die große Leinwand! In der turbulent-berührenden Geschichte über Freundschaft, Glück und Zusammenhalt versucht Milan Peschel als Schwimmmeister Karl, mit allen Mitteln seine Heimat, das Freibad Grubberg, vor der Schließung zu bewahren. Freuen Sie sich auf eine tiefsinnige und zugleich leichte und lustige Hymne auf das Leben und die Liebe!

Zu alt, zu teuer und nicht mehr tragbar! Das Freibad in Grubberg muss geschlossen werden, findet die Bürgermeisterin (Gisela Schneeberger). Die Chance für Bauherr Albert Dengler (Sebastian Bezzel): Die freie Fläche bietet jede Menge Platz für neue Wohnungen. Dafür würde er das alte Bad sogar kostenlos abreißen. Doch die beiden haben die Rechnung ohne Karl (Milan Peschel) gemacht. Denn er ist hier nicht nur der Bademeister, er ist der Schwimmmeister, der Beckenrandsheriff! Seit über 30 Jahren und daran soll sich gefälligst auch nichts ändern! Um das Freibad zu retten, müsste ein Bürgerbegehren her. Doch woher soll Karl die benötigten 600 Unterschriften kriegen? Nicht mal die wenigen verbliebenen Badegäste sind gut auf ihn zu sprechen. Vor allem mit Dr. Rieger (Rick Kavanian) legt er sich ständig an. Der schafft es aber auch einfach nicht, vom 5-Meter-Turm zu springen - und der Sprungturm ist ja schließlich kein Stehturm! Selbst Sali (Dimitri Abold), der nigerianische Bademeister-Azubi, ist besser integriert als Karl, obwohl er eigentlich nur so schnell wie möglich aus Deutschland raus und nach Kanada möchte. Erst als Sali Lisa (Sarah Mahita) kennenlernt, eine Ex-Profi-Schwimmerin, die heimlich nachts ihre Runden im Freibad zieht, wird's kompliziert. Soll er doch lieber in Deutschland bleiben und Karl helfen? Und mit dem Freibad auch Lisas Zufluchtsort retten?

Marcus H. Rosenmüller("Wer früher stirbt, ist länger tot", "Sommer in Orange", "Trautmann") inszeniert die Komödie nach einem Drehbuch von Marcus Pfeiffer (Tankred-Dorst-Drehbuchpreis 2019 für "Beckenrand Sheriff"). In den Hauptrollen spielen Milan Peschel ("Klassentreffen 1.0", "Der Nanny") als grantiger Bademeister Karl, Dimitri Abold ("Polizeiruf 110") als Bademeister-Azubi Sali, Johanna Wokalek ("Deutschstunde") als Trainerin der Wasserballmannschaft und Sarah Mahita ("Großstadtrevier") als Ex-Profi-Schwimmerin Lisa. In weiteren Rollen sind Gisela Schneeberger ("Eine ganz heiße Nummer"), Sebastian Bezzel ("Eberhofer"-Reihe) und Rick Kavanian ("Bullyparade - Der Film") zu sehen.

BECKENRAND SHERIFF ist eine Produktion der Lieblingsfilm GmbH in Koproduktion mit LEONINE Studios. Der Film wurde gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), dem Bayerischen BankenFonds (BBF), dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und der Filmförderanstalt (FFA).

