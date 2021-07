LEONINE Studios

LEONINE Studios erschließt mit seinem erfolgreichen und etablierten Label LEONINE Audio weiteres Wachstum im Bereich Audio-Content und startet Produkt-Offensive im Herbst

München

- In Kooperation mit dem FC Bayern München entsteht die neue Hörspielreihe FC BAYERN - TEAM CAMPUS - Neue Audio-Blockbuster basierend auf den Erfolgsromanen der Bestseller-Autorinnen Ursula Poznanski (EREBOS) und Julia Dippel (IZARA) - Adaption der Netflix Hit-Serie FATE: THE WINX SAGA als Fantasy-Jugend-Hörspielreihe - Entwicklung von Hörspielen aus eigenen Kinofilmproduktionen

Mit seinem im Kinderbereich bereits sehr erfolgreich etablierten Label LEONINE Audio erschließt LEONINE Studios mit einer Erweiterung des Produktportfolios um neue Genres und Zielgruppen weiteres Wachstumspotenzial im Bereich Audio-Content. Im Rahmen der neuen Programm-Offensive entstehen eine Reihe von Audio-Produkten für Jugendliche und junge Erwachsene, die aus neuen Kooperationen hervorgehen oder auf erfolgreichen IPs und Buchbestsellern basieren. Darüber hinaus entwickelt LEONINE Audio Hörspiele und Hörbücher aus eigenen Kinofilmproduktionen der LEONINE Studios.

Als erste Hörspiel-Reihe erscheint im September 2021 "Mia san mia" für die Ohren: In enger Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München wird das Portfolio von LEONINE Audio um ein absolutes Signature-Produkt ergänzt, die Hörspielreihe FC BAYERN - TEAM CAMPUS. Die Hörspiele werden sowohl über alle digitalen Anbieter wie auch als CD (mit 2 Folgen je ca. 60 Min. Laufzeit) erhältlich sein.

Im vierten Quartal folgen weitere Highlights: der Start von zwei Audio-Blockbuster-Reihen, die jeweils auf den Bestsellern der Erfolgsautorinnen Ursula Poznanski (u.a. EREBOS und THALAMUS) und Julia Dippel (IZARA-Reihe) basieren. Allein die Literaturvorlage EREBOS verkaufte bereits 920.000 Exemplare und wurde im Jahr 2011 mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Der neueste Poznanski-Titel CRYPTOS erschien 2020 und ist direkt auf die SPIEGEL-Bestsellerliste vorgerückt. Auch die beliebte IZARA-Reihe liefert mit fünf Bestsellern herausragende Vorlagen für die gleichnamige Audio-Marke. Der Bucherfolg IZARA - DAS EWIGE FEUER wurde 2018 mit dem Deutschen Phantastik Preis ausgezeichnet. Auch die Netflix Hit-Serie FATE: THE WINX SAGA wird von LEONINE Audio als Fantasy-Reihe für ein junges Publikum adaptiert. Die Coming-of-Age-Serie begleitet Bloom, Aisha, Terra, Stella und Musa - fünf Feen, die lernen müssen, ihre Elemente zu kontrollieren. FATE: THE WINX SAGA erreichte, gleich am ersten Wochenende nach ihrer Veröffentlichung den ersten Platz der Netflix-Charts. Parallel zum Kinostart der Buchverfilmung von Margit Auers Bestseller DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE im Verleih von LEONINE Studios wird LEONINE Audio das Hörspiel und den Soundtrack zum Kinofilm veröffentlichen. Die höchst erfolgreiche Jugendbuchvorlage verzeichnet bis heute mehr als 5 Mio. verkaufte Bücher und ist in insgesamt 24 Sprachen übersetzt worden und wird nun auch erstmalig als Hörspiel veröffentlicht.

Außerdem wird LEONINE Audio weitere Folgen zu beliebten Hörspielreihen veröffentlichen: Neben neuen Episoden von SCHLEICH HORSE CLUB, SCHLEICH DINOSAURS und SCHLEICH ELDRADOR CREATURES wird es neue Folgen der bekannten Reihen PANINI SPORTS ACADEMY, LEGO NINJAGO und PAW PATROL geben - Hörspielspaß für Kinder ist garantiert.

FC BAYERN - TEAM CAMPUS:

Kaum ein anderer Verein im deutschen Fußball, ist zugleich faszinierende Marke und echtes Lebensgefühl wie der FC Bayern München. Allein mit seinen offiziellen Social Media-Auftritten vereint der Club konstant mehr als 100 Millionen Follower hinter sich und lässt seine Fans Saison für Saison unmittelbar an seinem Trainingsalltag und dem Spielbetrieb teilhaben. Nun gewährt der Rekordmeister in Kooperation mit LEONINE Audio weitere exklusive Einblicke in seine Fußballwelt. Mit der Hörspielreihe FC BAYERN - TEAM CAMPUS wird die Kaderschmiede des Münchner Fußballvereins über das 30 Hektargroße Trainingsgelände im Münchner Norden begleitet. Was muss ein Nachwuchstalent mitbringen, um das Zeug zum Fußballstar im Profi-Kader zu haben? Worin liegt der Zauber dieser erfolgreichen Nachwuchsförderung? Wer genau sind die zukünftigen Jamal Musialas und Thomas Müllers?

Hörbar nah dran, so nah, wie nie zuvor: Von den Stollenschuhen bis zu den Trainingsstunden im Fußballsimulator des Skill Labs - die neue Hörspielreihe heftet sich an die Fersen des Fußballnachwuchses und ist beim Anstoß ihrer Fußballkarrieren mit von der Partie. Für Fans und Zuhörer*innen bietet die neue Hörspielreihe erstmalig spannende Geschichten und einzigartige Einblicke in den geheimnisumwobenen Talentaufbau des FC Bayern München.

Über LEONINE Audio

LEONINE Audio - das ist Entertainment für die Ohren, ob als digitaler Stream oder als Hörspiel-CD.

Mit dem Gespür für unverwechselbares Storytelling und durch eigene Produktentwicklungen in Zusammenarbeit mit den kreativsten Talenten der Branche, entwickelt LEONINE Audio Inhalte, die Endverbraucher*innen begeistern. Vor allem als etabliertes Label im Kinderhörspielbereich veröffentlicht LEONINE Audio bereits attraktive Premium-Audio-Produkte in einer jungen Pre-School/School-Zielgruppe. Egal ob Action für School-Kids wie LEGO® NINJAGO, Pferdegeschichten bei SCHLEICH HORSE CLUB, Hörspielabenteuer der sechs heldenhaften Hunde der PAW PATROL oder Klassiker wie ASTRID LINDGREN und LEO LAUSEMAUS - LEONINE Audio hat sich als Top-Marke im Hörspielsegment erfolgreich etabliert. Mit der Erweiterung des Produktportfolios um gefragte Genres und Zielgruppen sind weitere erstklassige Audio-Entertainment-Formate in den Young Adults- und im Erwachsenen-Bereich eingezogen. Dazu zählen u.a. die beiden Audio-Blockbusterreihen basierend auf den Romanvorlagen der Bestsellerautorin Ursula Poznanski und der IZARA-Reihe von Autorin Julia Dippel sowie die exklusive Audio-Adaption der Netflix Hit-Serie FATE: THE WINX SAGA. LEONINE Audio ist ein Label der LEONINE Studios.

