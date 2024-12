Shanghai Electric

Ein Jahrzehnt nach der Übernahme von Nedschroef durch Shanghai Electric: Grundsteinlegung für neue Fabrik in Tarragona, Spanien

Förderung des Wachstums im Bereich der Automobilverbindungselemente und Erkundung neuer Branchenhorizonte

Am 10. Jahrestag der Übernahme von Nedschroef durch Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) wird mit der Grundsteinlegung für die zweite Fabrik für Verbindungselemente für die Automobilindustrie von Nedschroef in Spanien ein bedeutender Meilenstein erreicht. Das Werk in Tarragona, einer bedeutenden Stadt im Nordosten Spaniens, unterstreicht das Engagement von Shanghai Electric, die Kapazitäten von Nedschroef zur Lieferung fortschrittlicher Befestigungslösungen in ganz Europa zu erweitern. Das Werk in Tarragona ist ein Eckpfeiler des Drei-Jahres-Aktionsplans von Nedschroef, mit dem die Produktionskapazität optimiert und die betriebliche Effizienz gesteigert werden soll.

Seit der Übernahme hat Nedschroef sein Fundament in der Automobilzulieferindustrie gefestigt. Mit dem Betrieb von zwei Fabriken in Spanien demonstrieren Shanghai Electric und Nedschroef einen wohlüberlegten Ansatz zur Nutzung der regionalen Stärken.

Seit der Übernahme von CP Tech vor sieben Jahren hat Nedschroef seine technologischen Grenzen stetig erweitert. Diese Partnerschaft hat zu Fortschritten bei hochpräzisen und spezialisierten Komponenten geführt, die für einzigartige Anwendungen entwickelt wurden. Von Chassis-Rahmen für Hypercars bis hin zu Fahrwerken für bemannte Flugzeuge in geringer Höhe – die Innovationsfähigkeit von CP Tech ist ein entscheidender Faktor für das langfristige Geschäftspotenzial von Nedschroef. Die Partnerschaft steht auch im Einklang mit der umfassenderen Vision von Shanghai Electric, ein Ökosystem der kollaborativen Innovation über Branchen hinweg zu fördern, darunter die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt und Spezialfahrzeuge.

Durch die Integration des Fachwissens von CP Tech sind Shanghai Electric und Nedschroef in der Lage, die Grenzen des Komponentendesigns und der Produktion zu erweitern und auf fortschrittliche Märkte wie die Luft- und Raumfahrt und Spezialfahrzeuge abzuzielen. Die Auszeichnungen von CP Tech, einschließlich der Zertifizierungen für seine bemannten Tiefflugzeuge, unterstreichen das transformative Potenzial dieser Zusammenarbeit.

Shanghai Electric legt großen Wert auf die Schaffung eines offenen, kollaborativen Raums, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Diese Vision wird verwirklicht durch:

Optimierung der Lieferkette: Shanghai Zhenhua Bearings, eine Tochtergesellschaft von Shanghai Electric, wird Hochleistungsnadellager liefern, wodurch die Produktionskosten von CP Tech erheblich gesenkt und die Effizienz gesteigert werden.

Shanghai Zhenhua Bearings, eine Tochtergesellschaft von Shanghai Electric, wird Hochleistungsnadellager liefern, wodurch die Produktionskosten von CP Tech erheblich gesenkt und die Effizienz gesteigert werden. Möglichkeiten der Marktexpansion: Durch die Nutzung der Ressourcen des Hauptsitzes von Shanghai Electric und Partnerschaften im Bereich Industriesoftware will Nedschroef die Visualisierungsfähigkeiten von Setup Wizard erweitern und in den zivilen Automobilmarkt vordringen.

Durch die Nutzung der Ressourcen des Hauptsitzes von Shanghai Electric und Partnerschaften im Bereich Industriesoftware will Nedschroef die Visualisierungsfähigkeiten von Setup Wizard erweitern und in den zivilen Automobilmarkt vordringen. Inklusive Unternehmenskultur: Die unterstützenden Richtlinien von Shanghai Electric, zu denen auch zuverlässige Programme zur Fürsorge für Mitarbeiter während der Pandemie gehören, unterstreichen das langfristige Engagement des Unternehmens für die Förderung vielfältiger und belastbarer Unternehmenskulturen.

„CP Tech, mit Sitz im Herzen Europas, ist einzigartig positioniert, um die Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsbereichen von Shanghai Electric zu verstärken. Diese Synergie fördert das gemeinsame Wachstum und trägt gleichzeitig den globalen Markt- und Technologieveränderungen Rechnung. Gemeinsam werden wir neue Möglichkeiten erschließen und unsere globale Reichweite vergrößern", sagte Wu Lei, Vorsitzender von Shanghai Electric.

