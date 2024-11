Shanghai Electric

Welttag der Industrialisierung Afrikas (AID) 2024: Shanghai Electric fördert die Industrialisierung Afrikas mit insgesamt 28 in Betrieb genommenen Stromversorgungsprojekten

Djibouti City, Dschibuti (ots/PRNewswire)

Siebzehn Jahre intensiver Einsatz für Stromübertragungs- und -verteilungsprojekte auf dem ganzen Kontinent erinnert an das 35-jährige Bestehen von AID

Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) feiert sein 17-jähriges Bestehen in Afrika und ist stolz darauf, zur Industrialisierung und Entwicklung der Strominfrastruktur in der Region beigetragen zu haben. Seit 2007 hat das Unternehmen 28 Stromversorgungsprojekte in afrikanischen Ländern erfolgreich abgeschlossen und dabei 1457,16 Kilometer Übertragungsleitungen sowie 51 Kraftwerke und Umspannwerke gebaut. Diese Errungenschaften haben Millionen Menschen mit zuverlässiger Elektrizität versorgt, den industriellen Fortschritt vorangetrieben und die Lebensbedingungen im lebhaften Afrika verbessert.

„Die Industrialisierung in Afrika führt zu einem beispiellosen Wachstum des Energiebedarfs. Die Grundlage der Stromversorgung ist nicht nur für die Entwicklung, sondern auch für die Sicherung des Lebensunterhalts der Menschen entscheidend. Shanghai Electric fühlt sich geehrt, mit afrikanischen Partnern zusammenzuarbeiten, um einen modernen und blühenden Kontinent aufzubauen", sagte Yang Xinghai, ein leitender Angestellter von Shanghai Electric.

Energie für Afrika: Eine Reise des Wachstums und der Innovation

In den vergangenen 17 Jahren hat Shanghai Electric seine Präsenz von Nordafrika auf Ost- und Westafrika ausgedehnt und eine Reihe Übertragungs- und Verteilungsprojekte entwickelt sowie hervorgehoben, unter anderem:

Dschibutis Elektrifizierung der Eisenbahn (2014): Shanghai Electric baute ein 230-kV-Umspannwerk und 83,85 Kilometer Übertragungsleitungen für die Stromversorgung der Eisenbahnstrecke Addis Abeba-Dschibuti.

Shanghai Electric baute ein 230-kV-Umspannwerk und 83,85 Kilometer Übertragungsleitungen für die Stromversorgung der Eisenbahnstrecke Addis Abeba-Dschibuti. Äthiopiens Transmission Network (2008) : Shanghai Electric hat bereits acht große EPC-Projekte in Äthiopien durchgeführt, darunter das 400-kV-Übertragungsleitungsprojekt BBDA, die Übertragungssysteme des Renaissance-Staudamms und die Bahnstromversorgung Äthiopien-Dschibuti. Der Gesamtaufwand umfasst 1115 Kilometer Hochspannungsleitungen und 11 Umspannwerke.

Shanghai Electric hat bereits acht große EPC-Projekte in Äthiopien durchgeführt, darunter das 400-kV-Übertragungsleitungsprojekt BBDA, die Übertragungssysteme des Renaissance-Staudamms und die Bahnstromversorgung Äthiopien-Dschibuti. Der Gesamtaufwand umfasst 1115 Kilometer Hochspannungsleitungen und 11 Umspannwerke. Angolas Urban Revitalization (2020): Shanghai Electric hat die Mittel- und Niederspannungsnetze in Huambo und Caála modernisiert, wovon eine Million Einwohner und Hunderte Unternehmen durch einen verbesserten und stabilen Stromzugang profitieren.

Shanghai Electric hat die Mittel- und Niederspannungsnetze in Huambo und Caála modernisiert, wovon eine Million Einwohner und Hunderte Unternehmen durch einen verbesserten und stabilen Stromzugang profitieren. Nigerias Netzmodernisierung: In Lagos hat Shanghai Electric zehn veraltete Umspannwerke modernisiert und damit die Zuverlässigkeit der Stromversorgung für private und gewerbliche Nutzer erheblich verbessert. Zusätzlich wurden zwei kritische 330/132-kV- und 132/33-kV-Umspannwerke, das Egbin-Umspannwerk und das Makogi-Umspannwerk, im Norden Nigerias fertig gestellt, von denen über 500 000 Einwohner profitieren.

Während Afrika seinen Weg zur Verwirklichung der Agenda 2063 der Afrikanischen Union fortsetzt, engagiert sich Shanghai Electric weiterhin für die Bereitstellung innovativer Energielösungen und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Shanghai Electric beschäftigt aktiv einheimische Talente, schafft dadurch bedeutende Beschäftigungsmöglichkeiten und fördert das Wirtschaftswachstum. Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Regierungen und Industriepartnern sieht Shanghai Electric eine hellere, elektrifizierte Zukunft für Afrika.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2563078/Shanghai_Electric_Powers_African_Industrialization_17_Year_Commitment_Energy_Projects_Djibouti_s.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/welttag-der-industrialisierung-afrikas-aid-2024-shanghai-electric-fordert-die-industrialisierung-afrikas-mit-insgesamt-28-in-betrieb-genommenen-stromversorgungsprojekten-302313271.html

Original-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuell