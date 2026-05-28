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woom verstärkt Führungsteam für internationale Wachstumsphase: Björn Boos wird CFO

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Wien (ots)

woom erweitert seine oberste Führungsebene und beruft Björn Boos zum Chief Financial Officer (CFO). Boos übernimmt die Gesamtverantwortung für die Finanzstrategie des internationalen Kinder- und Jugendfahrradherstellers und berichtet direkt an CEO Bernd Hake. Gemeinsam mit COO Johannes Kisslinger und Bernd Hake wird er die weitere internationale Expansion sowie die strategische Weiterentwicklung von woom maßgeblich vorantreiben. Mit der Erweiterung des C-Levels schafft woom gezielt die organisatorischen Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase.

Björn Boos (55) verfügt über langjährige internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzmanagement, Controlling und Unternehmensentwicklung. Seine Karriere begann in der Wirtschaftsprüfung bei Arthur Andersen und EY. Anschließend war er Senior Vice President Finance beim MDAX-notierten Unternehmen Ströer und verantwortete dort zentrale Finanz- und Steuerungsbereiche des führenden deutschen Medienhauses. Zuletzt war Boos als CFO der The Customization Group, einem international führenden Anbieter von Print-on-Demand-Lösungen, tätig und leitete die globale Finanzorganisation im Rahmen der internationalen Skalierung und Professionalisierung des Unternehmens. Der gebürtige Deutsche ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen.

„Mit der Erweiterung unseres C-Levels stellen wir die Weichen für die nächste Wachstumsphase von woom. Björn bringt dafür internationale Finanzexpertise und umfassende Skalierungserfahrung mit, die entscheidend für den weiteren Ausbau unserer globalen Präsenz sind“, sagt woom CEO Bernd Hake.

Björn Boos ergänzt: „woom ist eine starke Marke mit klarer Vision und hoher Relevanz für Kinder und Familien weltweit. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem engagierten Team die nächste Wachstumsphase zu gestalten und woom finanziell solide sowie zukunftsorientiert auf seinem internationalen Weg weiterzuentwickeln.“

In seiner neuen Funktion verantwortet Björn Boos insbesondere die Weiterentwicklung der Finanzorganisation, die Stärkung der Kapitalstruktur sowie die Unterstützung der internationalen Expansion von woom.

Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA, den Mittleren Osten und China – radeln Kids und Teens auf woom bikes.

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