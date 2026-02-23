woom Kinderfahrräder

Wachstum gegen den Trend: woom erzielt 2025 bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wien (ots)

Rekordjahr 2025: Mit 149 Millionen Umsatz (+27 %) und 390.000 verkauften Fahrrädern erzielt woom das beste Ergebnis der Firmengeschichte

Wachstum gegen den Trend: woom wächst rund siebenmal schneller als der Branchenschnitt

Historischer Meilenstein: Über zwei Millionen verkaufte Fahrräder seit der Gründung

Innovationskraft: Erfolgreicher Launch des Laufrades woom WOW und Ausbau der E-Bike-Sparte

woom schließt das Jahr 2025 mit dem besten Ergebnis seiner Geschichte ab. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wächst woom deutlich stärker als der Branchenschnitt, gewinnt kontinuierlich Marktanteile und festigt seine Position als der international führende Premiumanbieter für Kinder- und Jugendfahrräder.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte woom einen Umsatz von rund 149 Millionen Euro, verkaufte 390.000 Fahrräder sowie 140.000 Fahrradhelme. Damit wächst das Unternehmen signifikant schneller als der Markt. Die Dynamik dieses Erfolgs zeigt sich im Zeitraffer: Bereits im Juli wurde die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro erreicht, drei Monate früher als im Vorjahr. Bis September 2025 übertraf das Volumen bereits den Gesamtumsatz von 2024. Trotz volatiler Rahmenbedingungen gewinnt woom kontinuierlich Marktanteile und beweist die Wirksamkeit seiner strategischen Ausrichtung.

Starke Marke, Fokus auf Impact und Innovation

„2025 war ein außergewöhnliches Jahr für woom und das aus gutem Grund: faszinierende Produkte und ein hochmotiviertes Team“, sagt woom CEO Bernd Hake. „Wir haben mehr Kindern als je zuvor die Freude am Fahrradfahren ermöglicht. Dass wir in einem anspruchsvollen Marktumfeld so dynamisch wachsen konnten, ist das Ergebnis des unermüdlichen Einsatzes unseres Teams und des Vertrauens der Familien weltweit. Mit Innovationen wie dem woom WOW begleiten wir Kinder von ihren allerersten Momenten auf zwei Rädern. Wir blicken stolz auf das Erreichte, doch unser Fokus liegt klar auf der Zukunft: Wir werden Mobilität für die nächste Generation weiterhin neu definieren.“

Internationale Skalierung und Innovationskraft

Während der DACH-Raum mit einer Wachstumsrate von +41 % weiterhin das starke Fundament bildet, entwickelte sich das internationale Geschäft überproportional dynamisch. Maßgebliche Impulse lieferten dabei Nordeuropa (+101 %) und UK (+120 %), ergänzt durch eine solide Performance in den Benelux-Staaten (+17 %).

Getragen wird dieser Erfolg von einer unvermindert hohen Innovationsgeschwindigkeit. Neue Entwicklungen wie die woom GO Modellreihe, der READY Kinderhelm und das Allround-E-Bike woom EXPLORE e wurden vom Markt sofort begeistert aufgenommen.

Mit der Premiere des woom WOW, einem selbst-balancierenden Laufrad für Kleinkinder ab 9 Monaten, besetzte woom im Oktober 2025 zudem eine völlig neue Produktkategorie und trat damit erstmals in den Spielzeugmarkt ein. Der Erfolg ist unmittelbar messbar: Innerhalb weniger Monate haben bereits über 15.000 Kinder ihre ersten Bewegungserfahrungen mit dem woom WOW gesammelt. Neben dem klassischen Fahrradhandel setzt woom hier verstärkt auf neue Vertriebskanäle: Das Modell ist in über 80 spezialisierten Babyfachgeschäften sowie in renommierten Department Stores wie dem Steffl in Wien oder dem KaDeWe in Berlin präsent.

Ausblick 2026: Innovation und globales Wachstum

Das Jahr 2026 steht bei woom ganz im Zeichen von strategischem Wachstum und wegweisenden Innovationen. Neben der Festigung der Marktführerschaft im DACH-Raum sowie dem Ausbau der Marktposition in UK, Benelux und Nordeuropa, forciert woom mit einem neuen Führungsteam gezielt die Präsenz auf dem US-Markt.

Produktseitig markiert 2026 das nächste Kapitel der Innovation. Neue Produktlaunches, insbesondere im Bereich der kindgerechten E-Mobilität, sowie ein erweitertes Accessoires-Portfolio stehen im Zentrum der Strategie. woom diversifiziert sein Angebot laufend, um Familien durch die gesamte Kindheit, von den ersten Schritten bis zum 14. Lebensjahr, zu begleiten. Mit Lösungen, die konsequent auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind und gleichzeitig neue Wachstumspotenziale erschließen.

Interviewmöglichkeit mit woom CEO Bernd Hake

CEO Bernd Hake freut sich auf den Austausch über die Geschäftszahlen 2025, die globale Wachstumsstrategie und die Entwicklung von woom vom Scale-up zur internationalen Premiummarke.

Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA, den Mittleren Osten und China – radeln Kids und Teens auf woom bikes.

Original-Content von: woom Kinderfahrräder, übermittelt durch news aktuell