BIO Deutschland e.V.

BIO Deutschland: EU Biotech Act jetzt entschlossen nutzen und Europas Innovationskraft stärken

Berlin (ots)

Der Biotechnologie-Branchenverband BIO Deutschland e. V. begrüßt die Initiative der Europäischen Kommission zur Schaffung eines europäischen Biotech Acts als wichtigen Schritt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Biotechnologie in Europa. In einer aktuellen Stellungnahme zum Gesetzesentwurf des Biotech Act I skizziert der Verband zentrale Prioritäten, um den Innovationsstandort Europa nachhaltig zu sichern und im globalen Wettbewerb besser zu positionieren.

"Biotechnologie ist eine Schlüsseltechnologie und ein zentraler Innovationstreiber für Gesundheit, Industrie, Landwirtschaft und eine nachhaltige Bioökonomie. Wenn es darum geht, exzellente Forschung in marktfähige Anwendungen zu überführen und erfolgreiche Unternehmen hervorzubringen, steht Europa im Vergleich zu den USA oder China vor strukturellen Herausforderungen. Der EU Biotech Act bietet aus unserer Sicht eine einmalige Chance, diese gezielt anzugehen", erklärt Roland Sackers, Vorstandsvorsitzender des BIO Deutschland. "Wir empfehlen dafür fünf zentrale und prioritäre Handlungsfelder: klinische Studien beschleunigen, die Finanzierungslücke beim Scale-up schließen, das europäische Beihilferecht modernisieren, innovationsfreundliche Regulierung stärken und Governance-Strukturen schaffen, die sektorübergreifend für die Biotechnologie agieren", ergänzt Sackers.

Viola Bronsema, Geschäftsführerin des BIO Deutschland, kommentiert: "Eine zügige Implementierung des ersten Teils des Biotech Acts ist jetzt ebenso wichtig wie die Arbeit an dem zweiten Teil, der für die zweite Hälfte dieses Jahres angekündigt wurde. Biotechnologie ist eine Plattformtechnologie, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für Landwirtschaft, Ernährung und nachhaltige Produktion und Produkte. Der erste Teil des Biotech Acts schließt zwar auch Lebensmittel inklusive Novel Food mit ein. Die geplanten Verbesserungen bei deren Zulassung begrüßen wir. Der Ausschluss von Novel Food-Entwicklungen, wie tierfreiem Käse oder kultiviertem Fleisch, von den insbesondere für Sprunginnovationen vorgesehenen Reallaboren sind für uns hingegen nicht nachzuvollziehen. Hier sollte dringend nachgebessert werden."

Die Stellungnahme des BIO Deutschland e. V. zum Entwurf des Biotech Act I finden Sie hier: http://ots.de/V1iMmp

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Über BIO Deutschland:

Der BIO Deutschland e. V. ist eine unabhängige Biotechnologie-Organisation. Der Unternehmensverband vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler, europäischer und globaler Ebene. Die Biotechnologie überführt Biologie in die industrielle Anwendung. Sie hat beispielsweise in der Medizin bereits weithin sichtbaren Nutzen gezeigt. Innovative biobasierte Wirtschaftssysteme können Deutschland und Europa Souveränität und Wohlstand auf lange Sicht ermöglichen. Das Netzwerk im Verband ist interdisziplinär und einmalig. Die Mitglieder forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten global. BIO Deutschland ist eine starke Gemeinschaft. Sie setzt auf Vielfalt, Offenheit und Chancengleichheit und bekennt sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung. Roland Sackers ist Vorstandsvorsitzender des BIO Deutschland.

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