VR Bank Dreieich-Offenbach eG hebt die Stimme für die Wirtschaft

Vorstandsvorsitzender der VR Bank Dreieich-Offenbach eG, Stephan M. Schader, kandidiert für IHK-Vollversammlung

"Mir liegt die regionale Wirtschaft einfach am Herzen. Unternehmen hier vor Ort brauchen die Gewissheit eines Gremiums im Rücken, in dem Verständnis für die regionale Wirtschaft gelebt wird und im Sinne einer soliden, wachsenden Wirtschaft auch gehandelt wird", so Vorstandsvorsitzender Stephan M. Schader. Er kandidiert für den Bereich Kreditinstitute und Versicherungen im obersten Entscheidungsgremium der IHK Offenbach, der Vollversammlung. Gewählt wird vom 18. Januar 2024 bis zum 20. Februar 2024. Unternehmen geben ihre Stimme unter www.vrbanking.de/wahl.

IHK trifft Unternehmertum

Die IHK Offenbach hat für die Region ein weitreichendes Aufgabengebiet. Dabei übernimmt sie auch Aufgaben des Staates. Dazu gehört zum Beispiel die Abnahme von Prüfungen oder die Koordination von Berufsausbildungen. "Gerade letzteres ist in einer Zeit des Fachkräftemangels enorm wichtig. Wir brauchen qualifizierte Kräfte. Auch die Entscheidung über Investitionen in die Infrastruktur oder die Unterstützung des Handels - die IHK bestimmt die regionale Wirtschaft mit. Deshalb ist es für Unternehmen auch so wichtig, aktiv mitzuwirken. Zum Beispiel durch die Teilnahme an der anstehenden Wahl zur Vollversammlung", sagt Schader.

Gemeinsamen Weg fortsetzen

Der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaftsbank möchte mit seiner Kandidatur den erfolgreichen bisherigen Weg fortsetzen. "Ich habe vor Jahren bei den Wirtschaftsjunioren angefangen. Nicht nur in der Vollversammlung, sondern auch in diversen Ausschüssen und Gremien begleite ich seit Jahren die IHK Offenbach und den Wirtschaftsraum unserer Region. Wir konnten in herausfordernden Zeiten wie der Covid-19 Pandemie gute Ergebnisse und Erfolge erzielen. Diese Entwicklung gilt es fortzusetzen", fasst der Vorstandsvorsitzende zusammen.

Unternehmen im Kreis können das "Parlament der regionalen Wirtschaft" vom 18. Januar 2024 bis zum 20. Februar 2024 wählen. Informationen dazu finden sich auf www.vrbanking.de/wahl sowie auf www.offenbach.ihk.de

Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG ( www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".

