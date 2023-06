Dreieich (ots) - In der Sprendlinger Bankfiliale der VR Bank Dreieich-Offenbach eG gibt es ab sofort 24/7 Leckeres aus der Region. An sieben Tagen die Woche kann man für 24 Stunden im Vorraum der VR Bank Dreieich-Offenbach eG in Dreieich-Sprendlingen Leckeres kaufen: Im Regiomat. Der kürzlich aufgestellte Automat in der Offenbacher Str. 2 in Sprendlingen bietet eine ...

mehr