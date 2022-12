VR Bank Dreieich-Offenbach eG

Region pur: Neuer Regiomat in der Filiale der VR Bank Dreieich-Offenbach eG

Dreieich (ots)

In der Sprendlinger Bankfiliale der VR Bank Dreieich-Offenbach eG gibt es ab sofort 24/7 Leckeres aus der Region.

An sieben Tagen die Woche kann man für 24 Stunden im Vorraum der VR Bank Dreieich-Offenbach eG in Dreieich-Sprendlingen Leckeres kaufen: Im Regiomat. Der kürzlich aufgestellte Automat in der Offenbacher Str. 2 in Sprendlingen bietet eine große Auswahl an regionalen Lebensmitteln. Bezahlt werden kann mit Bargeld oder Karte. "Mit dem Regiomat können wir Unternehmen der Region mit Kunden vor Ort zusammenbringen. Wir freuen uns sehr, unser Konzept der regionalen Bank auf diese Art gezielt ausbauen und stärken zu können", so Filialleiter Marco Hauptmann.

Unternehmen aus der Region

Im Regiomat in Dreieich sind gleich vier Unternehmen vertreten (in alphabetischer Reihenfolge): Die Hessenmeister, K.S. Gourmet Partyservice & Catering, Sehring's Landlädchen und Westphal Catering.

Die Hessenmeister sind drei Hessen aus dem Frankfurter Raum, die einige Leidenschaften teilen: Die Eintrachtliebe, die Freude an gutem Essen und das Grillen. Unter dem Dach der Concorde GmbH aus Langen hatten sie die gemeinsame Idee, Gewürzzubereitungen anzubieten, die keine Massenware sind und keine Geschmacksverstärker haben. Es sollten fein abgestimmte, aromatische Mischungen mit regionalem Bezug sein, die außerdem noch nachhaltig und ansprechend verpackt wurden.

K.S. Gourmet Partyservice & Catering aus Dietzenbach bieten traditionell handwerklich hergestellte Leckereien im Glas im Regiomat an. Ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe, von ausgewählten Betrieben aus der Region und natürlich nachhaltig verpackt. Ob vegane Bolognese, Rinder-Bolognese, Rindergulasch oder Roulade; frisch, regional und lecker!

Sehring's Landlädchen ist ein Familienbetrieb aus Dreieich-Götzenhain. Im eigenen Landlädchen in der Höllgartenstraße bieten sie eine breite Palette an selbst erzeugten Waren an. Die eigene Wurstproduktion ist darunter die Spezialität und Leidenschaft des Familienbetriebs. Das Motto lautet: Aus der Region und für die Region - und das mit ganz viel Herz.

Westphal Catering aus Dreieich bringt selbst gekochte Menüs in den Regiomat. Ob vegetarisch oder klassische Roulade - die frisch gekochten Mahlzeiten müssen zuhause nur noch erhitzt oder - aus dem Glas - im heißen Wasserbad erwärmt werden. Die Abteilung "Frischemenüs" wurde als Kind der Pandemie geboren. Inzwischen sind sie auf dem Dreieicher Markt etabliert. Die frisch gekochten Leckereien ohne Zugabe von Glutamat oder deklarationspflichtigen Zusatzstoffen werden täglich produziert. Westphal Catering freut sich, nun auch im Verkaufsautomaten der Volksbank in Dreieich-Sprendlingen vertreten zu sein.

Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG ( www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".

Original-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuell