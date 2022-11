VR Bank Dreieich-Offenbach eG

Baumpflanzaktion voller Erfolg: Der VR Bank Wald steht

Dreieich (ots)

VR Bank Dreieich-Offenbach eG setzt mit ihren Mitgliedern und Unterstützern ein starkes grünes Zeichen in der Region

Zahlreiche Mitglieder und Unterstützer der VR Bank Dreieich-Offenbach eG haben am Samstag, den 19. November 2022 in einem Waldstück zwischen Dreieich-Sprendlingen und Langen 1.000 Setzlinge gepflanzt. Initiatoren der erfolgreichen Klima-Aktion waren die VR Bank Dreieich-Offenbach eG in Zusammenarbeit mit dem Verein Waldfreunde e.V. "Es war toll zu sehen, wie schnell ein ganzer Wald wachsen kann, wenn viele zusammenarbeiten. Wir haben das genossenschaftliche Prinzip in Aktion gesehen - was einer nicht schafft, das schaffen auf jeden Fall viele", freut sich Patrick Gehres, Bereichsleiter der VR Bank Dreieich-Offenbach eG in Sprendlingen.

Für jedes neue Mitglied einen Baum

Hintergrund der Aktion war ein Mitgliedschafts-Projekt der VR Bank Dreieich-Offenbach eG. Hierbei vergab die VR Bank für jedes neue Mitglied der Genossenschaftsbank eine Baumpatenschaft. Gemeinsam mit dem Verein Waldfreunde e.V. wurde ein Waldstück in der Region gefunden, das nach erheblichen Sturmschäden Wiederaufforstung gut gebrauchen konnte. Das Waldstück bot Platz für 1.000 Setzlinge. Damit konnte die VR Bank Dreieich-Offenbach eG mit 1.000 neuen Mitgliedern ihre Aktion erfolgreich abschließen.

Dass die so vergebenen Setzlinge von ihren eigenen Baumpaten eingepflanzt werden, war von Anfang an Teil der Idee. "Als Genossenschaftsbank steht bei uns das Mitglied im Mittelpunkt. Jede einzelne Stimme zählt in unserer Bank. Und gleichzeitig kann jeder einzelne auch etwas für den Klimaschutz bewegen. Und wenn jeder einzelne schon etwas bewirken kann - wieviel können wir dann gemeinsam erreichen!", sagt Marco Hauptmann, Filialleiter der VR Bank Dreieich-Offenbach eG.

Übergreifende Klima-Initiative "Morgen kann kommen"

Pate für den Baumpflanztag war die bundesweit übergreifende Klima-Initiative "Morgen kann kommen". "Mit dem Baumpflanzprojekt "Wurzeln" konnten wir uns der Klima-Initiative "Morgen kann kommen" des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken anschließen", erklärt Patrick Gehres. "Im Rahmen dieser Initiative pflanzen Genossenschaftsbanken in ganz Deutschland bis zu 500.000 Bäume pro Jahr. Gemeinsam leisten wir so einen Beitrag zur nachhaltigen Wiederaufforstung und aktiven Klimaschutz. Wir sind stolz, dass wir dabei sind und danken von Herzen allen, die unseren Baumpflanztag aktiv begleitet haben."

Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG ( www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".

Original-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuell