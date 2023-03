ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 10/23

Mainz (ots)

Woche 10/23 Do., 9.3. 13.00 sportstudio live Biathlon-Weltcup 15 km Einzel Frauen . . . Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Laura Dahlmeier ______________________ 16.10 sportstudio live Biathlon-Weltcup 20 km Einzel Männer . . . Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Laura Dahlmeier Woche 11/23 Sa., 11.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 10.18 sportstudio live (HD/UT) Eishockey: DEL, Pre-Playoffs Frankfurt - Düsseldorf Zusammenfassung von Freitagabend Reporter: Konstantin Klostermann ca. 10.25 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Slalom Frauen, 1. Lauf Übertragung aus Are/Schweden Reporter: Julius Hilfenhaus Experte: Marco Büchel ca. 11.00 Uhr Langlauf-Weltcup 50 km Massenstart Männer Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Peter Leissl Moderation: Sven Voss ca. 11.15 Uhr Weltcup Nordische Kombination Männer, Skispringen Zusammenfassung aus Oslo/Norwegen Reporter: Volker Grube Moderation: Sven Voss _____________________ zu Sa., 11.3. ca. 11.35 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Riesenslalom Männer, 1. Lauf Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien Reporter: Michael Pfeffer Moderation: Lena Kesting Experte: Marco Büchel ca. 12.00 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 12.05 Uhr Langlauf-Weltcup 50 km Massenstart Männer Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Peter Leissl Moderation: Sven Voss ca. 12.45 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Riesenslalom Männer, 2. Lauf Übertragung aus Kranjska Gora/Slowenien Reporter: Michael Pfeffer Moderation: Lena Kesting Experte: Marco Büchel ca. 13.30 Uhr Weltcup Nordische Kombination Frauen, 5 km Langlauf Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Volker Grube Moderation: Sven Voss ca. 13.50 Uhr Biathlon-Weltcup 4x6 km-Staffel Frauen Übertragung aus Östersund/Schweden Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Expertin: Laura Dahlmeier, Experte: Sven Fischer ca. 15.25 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 15.30 Uhr Weltcup Nordische Kombination Männer, 10 km Langlauf Zusammenfassung aus Oslo/Norwegen Reporter: Volker Grube Moderation: Sven Voss ca. 15.45 Uhr Weltcup Skispringen Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Stefan Bier Moderation: Norbert König Experte: Severin Freund ________________________ zu Sa., 11.3. ca. 16.30 Uhr Biathlon-Weltcup 4x7,5 km-Staffel Männer Übertragung aus Östersund/Schweden Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer ca. 17.50 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Slalom Frauen, 2. Lauf Zusammenfassung aus Are/Schweden Reporter: Julius Hilfenhaus Experte: Marco Büchel Moderation im Studio: Rudi Cerne Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Slalom Frauen, 2. Lauf aus Are/Schweden mit Reporter Julius Hilfenhaus und Experte Marco Büchel im Livestream ab 13.30 Uhr Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: Männer, 10 km Langlauf aus Oslo/Norwegen mit Reporter Volker Grube im Livestream ab 14.00 Uhr Skisprung-Weltcup bei sportstudio.de: Frauen aus Oslo/Norwegen mit Reporterin Eike Papsdorf im Livestream ab 18.00 Uhr So., 12.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 11.15 sportstudio live (HD/UT) Weltcup Nordische Kombination Männer, Skispringen Zusammenfassung aus Oslo/Norwegen Reporter: Volker Grube Moderation: Sven Voss ca. 11.40 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Riesenslalom Männer, 1. Lauf Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien Reporter: Michael Pfeffer Moderation: Lena Kesting Experte: Marco Büchel ca. 11.55 Uhr heute Xpress (VPS 12.40/HD/UT) ca. 12.00 Uhr Freestyle-Weltcup Skicross Übertragung aus Veysonnaz/Schweiz Reporter: Marc Windgassen _______________________ zu So., 12.3. ca. 12.25 Uhr Langlauf-Weltcup 50 km Massenstart Frauen Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Peter Leissl Moderation: Sven Voss ca. 12.45 Uhr Biathlon-Weltcup 12,5 km Massenstart Frauen Übertragung aus Östersund/Schweden Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer ca. 13.45 Uhr Weltcup Nordische Kombination Männer, 10 km Langlauf Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Volker Grube Moderation: Sven Voss Moderation im Studio: Rudi Cerne Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Männer aus Kranjska Gora/Slowenien mit Reporter Michael Pfeffer und Experte Marco Büchel im Livestream: 1. Lauf ab 9.30 Uhr 2. Lauf ab 12.30 Uhr Weltcup Skispringen Frauen bei sportstudio.de: aus Oslo/Norwegen ab 14.15 Uhr mit Reporterin Eike Papsdorf im Livestream __________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 15.50 sportstudio live (HD/UT) Biathlon-Weltcup 15 km Massenstart Männer Übertragung aus Östersund/Schweden Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer ca. 16.45 Uhr heute Xpress (VPS 17.20/HD/UT) ca. 16.50 Uhr Weltcup Skispringen Männer, 1. Durchgang Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Stefan Bier Moderation: Norbert König Experte: Severin Freund ca. 17.20 Uhr Weltcup Skispringen Frauen Zusammenfassung aus Oslo/Norwegen Reporterin: Eike Papsdorf Moderation: Norbert König __________________________ zu So., 12.3. ca. 17.35 Uhr Weltcup Skispringen Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Oslo/Norwegen Reporter: Stefan Bier Moderation: Norbert König Experte: Severin Freund Moderation im Studio: Rudi Cerne Weltcup Skispringen Frauen bei sportstudio.de: aus Oslo/Norwegen ab 14.15 Uhr mit Reporterin Eike Papsdorf im Livestream Fr., 17.3. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Behindert – na und? Über Inklusion in der Kultur Woche 14/23 Di., 4.4. 17.40 sportstudio live DFB-Pokal, Viertelfinale Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin . . . Bitte Ergänzungen beachten: Reporter: Oliver Schmidt Moderation: Jochen Breyer Mi., 5.4. 20.15 sportstudio live (VPS 20.14) DFB-Pokal, Viertelfinale RB Leipzig - Borussia Dortmund . . . Bitte Ergänzungen beachten: Reporterin: Claudia Neumann Moderation: Sven Voss Woche 15/23 So., 9.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Zum Nordkap mit Hurtigruten Polarlicht, Fjorde, Influencer Film von Oliver Koytek und Anna-Sofia Angelis Deutschland 2023 ________________________ zu So., 9.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.35 ZDF.reportage (HD/UT) Zum Nordkap mit Hurtigruten Polarlicht, Fjorde, Influencer Film von Oliver Koytek und Anna-Sofia Angelis (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell